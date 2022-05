Deze cadeaus geven partners die vreemdgaan het vaakst aan hun geheime liefde

Als partner zijn er weinig dingen in het leven die je meer kwetsen dan je geliefde die je bedriegt. Hoe je het ook draait of keer, door in bed te duiken met een ander kwets je je wederhelft voor het leven. Maar we zijn hier niet om je de les te lezen over wat je wel of niet mag doen in een relatie, dus laten we even kijken naar de feiten.

Cadeautjestijd

Uit de rondvraag van Extra Conjugales blijkt dat mannen die vreemdgaan maar liefst 400 euro per maand aan hun maitresse besteden. Dat geld gaat voornamelijk naar cadeautjes als lingerie, parfum en seksspeeltjes. Vrouwen geven daarentegen ‘slechts’ 230 euro per maand uit aan hun minnaar. Zij spenderen dat geld het vaakst aan parfum, een dagje wellness en high-tech cadeautjes. Zo zie je maar, ieder z’n ding.