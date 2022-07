In deze Brusselse pop-up bar drink je heel de zomer lang de beste Spritz

Als er, naast een glas rosé met ijsblokjes, één drankje ons meteen in zomerse sferen brengt, dan is het wel Spritz. In Venetië vind je ze op iedere straathoek, maar bij ons is het vaak wat langer zoeken. Woon je in Brussel of breng je binnenkort een bezoek aan de hoofdstad, dan hebben we nu dé plek gevonden om nog de hele zomer te genieten van een lekkere Spritz.