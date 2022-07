Deze Brusselse ijsjeszaak behoort tot de beste 100 ter wereld

Wil je een van de beste ijsjes ter wereld proeven? Dan moet je niet per se naar Italië. Pepe’s glacier is verkozen tot een van de 100 beste ijssalons, en bevindt zich gewoon in onze hoofdstad. José Romero baat drie ijssalons uit in Sint-Lambrechts-Woluwe en Etterbeek.

De Italiaanse wedstrijd Gelato Festival World Master, begonnen in Firenze in 2010, vindt elke vier jaar plaats. Met 22 deelnemende landen noemt het zichzelf de meest prestigieuze ijswedstrijd ter wereld. In 2019 kreeg Romero de titel van ‘beste jonge Belg’ waarmee hij toegang kreeg tot de grote finale van het festival in Rome.

Kaneel-karamel-pecan

Pepe’s glacier pakt uit met smaken die je nergens anders vindt, zoals litchi-framboos, citroen-munt of vanille met Dalgona stukjes. Romero speelt ook zijn Latijns-Amerikaanse roots uit, door slim in te zetten op exotisch fruit zoals guave en lulo.

De smaak waarmee de ijsjesmaker in de top 100 belandde, is echter een combinatie van kaneel uit Sri Lanka, gekarameliseerde pecannoten en karamel-zeezout. «Ik had een soortgelijk ijsje geproefd in Venetië, maar ik heb de smaak proberen te verbeteren», vertelt hij in een interview met La Dernière Heure.