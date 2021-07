Deze boekingssite toont je de prachtigste logeeradresjes bij jou in de buurt

We mogen deze zomer weer (min of meer) onbezorgd op vakantie. Goed nieuws dus, maar bij vakantie komen ook een hoop geregel en keuzestress kijken. Wanneer ga je? Naar waar? En welk hotel boek je? Zeker wanneer je geen specifieke locatie in gedachten hebt, voelt het al snel als zoeken naar een naald in een hooiberg.

De keuze op boekingssites als Booking of Trivago is namelijk enorm en soms zie je door de bomen het bos niet meer. Een eindeloze lijst met mogelijkheden passeert de revue, maar na drie uur zoeken sta je nog geen stap verder. Om je zoektocht wat te vergemakkelijken, bestaat er nu Enjkey.

Dichtbij huis

In tegenstelling tot de meeste boekingssites is de keuze op Enjkey niet eindeloos. Het zoekwerk werd al in jouw plaats gedaan en dus krijg je alleen de mooiste, meest gastvrije adresjes te zien. Van kille neonverlichting of gordijnen die ruiken naar sigarettenrook is hier geen sprake. Bovendien werkt Enjkey wat anders dan je gewend bent. Je zoekt namelijk niet op een bestemming, maar op de plaats van vertrek. De site laat je vervolgens de mooiste plekjes bij jou in de buurt zien en zegt je meteen hoe ver je moet rijden. Perfect in tijden van corona, waarin velen van ons het niet zien zitten om op een vliegtuig naar de andere kant van de wereld te stappen. De prijzen schommelen gemiddeld tussen de 100 à 150 euro per nacht - niet goedkoop dus, maar perfect voor een weekendje weg met je partner of je gezin.