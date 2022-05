Deze bestemmingen zijn deze zomer het meest in trek volgens Google

Heel wat aspirant-reizigers doen in zo’n geval een beroep op Google om inspiratie op te doen. En eens we een beter idee hebben van welke bestemmingen ons interesseren, gaan we op zoek naar tickets. Google Flights biedt je een handig overzicht van de vluchtprijzen en is dan ook een veelgebruikt hulpmiddel. Op basis van zoekopdrachten wereldwijd stelden ze nu een lijstje op met tien bestemmingen die deze zomer het meest in trek zijn. En op één staat... Lissabon! Helemaal niet zo ver dus en zeker de moeite waard om te overwegen.

Top tien bestemmingen

1. Lissabon, Portugal

2. New York, VS

3. Montréal, Canada

4. Barcelona, Spanje

5. Porto, Portugal

6. Marrakech, Marokko

7. Athene, Griekenland

8. Palma de Mallorca, Spanje

9. Denpasar, Bali

10. Rome, Italië