In deze Belgische stad kan je vanaf deze zomer een ritje maken met een stoomlocomotief uit 1927

Een machinist zal vrijdag een Belgische stoomtrein uit het jaar 1927 in gang steken in het station van Baasrode, bij Dendermonde. De bijna 100 jaar oude locomotief werd gebouwd door producent Ateliers Nivelles en deed dienst bij de Metallurgie van Hoboken. Na een restauratie van zes jaar door vrijwilligers van vzw Stoomtrein Dendermonde-Puurs staat het industrieel erfgoed terug op de rails.

De herstelling was een tijdrovende en moeilijke klus omdat er nog maar weinig vakmensen met de technieken bezig zijn. Een defect aan de stoomketel kon enkel hersteld worden door bepaalde onderdelen naar Engeland over te brengen voor herstelling. Andere onderdelen werden volledig nieuw vervaardigd in België.

Juli, augustus en september

De locomotief, die de naam ‘Helena’ draagt, is klaar voor een nieuw leven en zal nu ritjes maken tussen Baasrode-Noord en Puurs, met tussenhaltes in Sint-Amands en Oppuurs. Een ritje met de stoomtrein maken kan elke zondag van juli, augustus en september.