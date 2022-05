Deze app laat je zien welke terrasjes wanneer zon vangen

Nu de lente in het land is en het zonnetje zich met regelmaat laat zien, is de Belg steeds vaker op een terrasje te vinden. Alleen, met vrienden, als koppel of met de hele familie, elk excuus is goed genoeg om een drankje te doen in de (frisse) buitenlucht. Maar vooral in de stad word je al snel geconfronteerd met één probleem: waar is de zon?