Deze abdij in Brugge voor het eerst in 400 jaar open voor het publiek

De Sint-Godelieveabdij in Brugge heeft donderdag voor het eerst in bijna 400 jaar de deuren geopend voor het grote publiek. Het gaat om een proefproject van Toerisme Vlaanderen waarbij op zoek wordt gegaan naar een nieuwe toekomst voor de abdij. Bezoekers kunnen hun ideeën voor de toeristische herbestemming van de abdij achterlaten.

De bedoeling van het project ‘De Tuin van Heden’ is om de Sint-Godelieveabdij toeristisch te ontsluiten en te herbestemmen. Daarbij kunnen verschillende partners, bezoekers, lokale ondernemers en de inwoners van Brugge zelf hun zeg krijgen. Om zoveel mogelijk ideeën en suggesties voor de herbestemming te verzamelen, gaat de abdij van 12 augustus tot 12 september open voor het brede publiek. Bezoekers komen tijdens hun rondleiding meer te weten over de abdij, de plek en de bewoners door de eeuwen heen. Aan het einde van de tocht kan iedereen die dat wil mee op zoek gaan naar een nieuwe toekomst voor de Sint-Godelieveabdij.

Ambitie

«Met dit project zetten we meteen de toon en tonen we de ambitie die we hebben om de vele Vlaamse erfgoedsites opnieuw aan het publiek te geven. Ik hoop dat tijdens de openingsperiode van de abdij heel wat ideeën naar boven zullen komen om deze parel aan de Vlaamse erfgoedkroon een prachtige toekomst te geven», zegt Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA).

De Sint-Godelieveabdij in Brugge bezoeken kan tot en met 12 september 2021, telkens van woensdag tot zondag van 13 tot 18 uur. Inschrijven vooraf is niet nodig.