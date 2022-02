Deze 52 bestemmingen moeten volgens The New York Times op je bucketlist

Hoewel het coronavirus nog niet weg te denken is uit onze maatschappij, hebben we toch goede hoop voor de toekomst. Sowieso is reizen tegenwoordig weer toegestaan, mits de nodige voorzorgsmaatregelen. Een hele opluchting voor wereldreizigers die normaal gezien geen gelegenheid aan zich voorbij laten gaan om aan ons Belgenlandje te ontsnappen.

Maar waar ga je naartoe nu je weer het vliegtuig op mag? Nu je weer de trein kan nemen naar zo ongeveer om het even waar? Hoe beslis je welke bestemming je eerst gaat bezoeken? Wel, The New York Times maakt ons leven een stukje makkelijker - of net niet? - en deelt 52 bestemmingen die volgens hen op je bucketlist moeten komen te staan. Pak je koffers maar alvast want van dit lijstje krijg je zin om je biezen te pakken!

52 bestemmingen

1. Chioggia, Italië

2. Chimanimani National Reserve, Mozambique

3. Queens, New York

4. Northumberland, Engeland

5. Zihuantanejo, Mexico

6. Iberá Park, Argentinië

7. Alentejo, Portugal

8. Lucayan Archipelago in de Bahamas en de Turks- en Caicoseilanden

9. Evia, Griekenland

10. Cobscook Shores, Maine, Verenigde Staten

11. Hoonah, Alaska

12. Cleveland, Ohio, Verenigde Staten

13. Courmayeur, Italië

14. Rode Rivierdelta, Vietnam

15. Zuid-Afrika

16. Uttarakhand, India

17. Fogo Island, Newfoundland, Canada

18. The Great Highway, San Francisco (Californië)

19. Kyoto, Japan

20. El Yunque National Forest, Puerto Rico

21. Sierra Leone

22. Slovenië

23. El Hierro, Spanje

24. Summerland Peninsula, Australië

25. Natuurreservaat Dana, Jordanië

26. Gouda, Nederland

27. Thy, Denemarken

28. Red Sea Mountain Trail, Egypte

29. Little Calumet River, Chicago (Illinois), Verenigde Staten

30. De Binnen-Hebriden, Schotland

31. Normandië, Frankrijk

32. Estes Park, Colorado, Verenigde Staten

33. Kunta Kinteh, Gambië

34. Napels, Italië

35. Höga Kusten, Zweden

36. Humboldt, Kansas, Verenigde Staten

37. Groenland

38. Marrakesh, Marokko

39. Northland, Nieuw-Zeeland

40. Vancouver Island, Brits-Columbia, Canada

41. Elijio Panti National Park, Belize

42. Sarasota, Florida, Verenigde Staten

43. Vanuatu

44. Santa Cruz County, Californië, Verenigde Staten

45. Serra da Capivara National Park, Brazilië

46. Saguaro National Park, Arizona, Verenigde Staten

47. Islas Cíes, Spanjes

48. Monaco

49. Bronzeville, Milwaukee (Wisconsin), Verenigde Staten

50. Thaidene Nëné National Park Reserve, Canada

51. Cerro Castillo National Park, Chili

52. Daintree Rainforest, Australië