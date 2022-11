DEZE 200 wandelroutes zijn zowel leuk als gezond

In Vlaanderen zijn er tot nu toe al meer dan 200 bebeweegroutes ontwikkeld om ons aan het bewegen te krijgen. De beweegroutes kaderen in de beweegcampagne ‘10.000 stappen: elke stap telt’

Slechts 64% van de volwassenen haalt de aanbevolen norm om 2,5 uur matig tot hoog intensief te bewegen per week. Om dat cijfer op te krikken, werd vorig jaar de vier jaar durende beweegcampagne ‘10.000 stappen: elke stap telt’ gelanceerd. Elk jaar wordt tijdens de campagne een ander thema in de verf gezet. Vorig jaar lag de nadruk op stappensignalisatie in het straatbeeld. Gemeenten konden toen met pijlen aanduiden hoeveel stappen belangrijke punten van elkaar waren verwijderd. Dit jaar ligt de focus op beweegroutes. Verschillende bordjes leiden wandelaars langs een veilige wandelroute. Tijdens de wandeling staan ook bordjes met lichte bewegingsoefeningen die de wandelaars kunnen uitvoeren.

Themawandelingen

Ondertussen zijn er ruim tweehonderd beweegroutes in Vlaanderen. Zo zijn er beweegroutes met oefeningen, beweegroutes voor kinderen tussen drie en acht jaar en ook een voetgangerscirkel voor minder mobiele wandelaars. Gemeenten kunnen ook themawandelingen organiseren zoals de gelukswandeling. «We willen mensen aanzetten tot meer bewegen. Dit kan een opzet zijn voor jongere kinderen om aan meer intensief sporten te beginnen of het kan een ‘afrit’ zijn voor oudere mensen en mensen in woonzorgcentra om toch nog voldoende te blijven bewegen», zegt Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport Vlaanderen. Een overzicht van alle beweegroutes is te vinden op www.1000stappen.be.