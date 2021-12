De verborgen impact van tweedehands speelgoed

‘Veel speelgoed is nog lang niet uitgespeeld’. Dat staat centraal in de feestdagencampagne van 2dehands. Speelgoed dat dankzij het grootste Belgische zoekertjes-platform een tweede, derde of zelfs vierde leven krijgt, garandeert niet alleen een pak extra speelplezier, maar levert ook een meer dan aanzienlijke bijdrage aan de circulaire economie. In aanloop naar Sinterklaas en Kerst liet 2dehands door onderzoeksbureau Ethos International becijferen hoe groot die bijdrage exact is.

Alles samen werden er in 12 maand 954.203 speelgoedartikelen te koop aangeboden op 2dehands. Alles samen levert dit een besparing op van maar liefst 771 ton CO2, evenveel als de uitstoot van pakweg 32.000 autoritten van Hasselt naar Oostende. Daarnaast werden ook 142 ton kostbare grondstoffen bespaard, zoals ondermeer 64.000 kg plastic, 16.000 kg staal en 17.000 kg aluminium. In totaal veranderden 4.000 kg playmobilfiguurtjes en 8.000 kg legoblokjes legoblokjes van eigenaar, net als 18.000 kg babyspeelgoed, 4.000 kg poppen, 3.000 kg racebanen en 2.000 kg puzzels.

Groeiende bewustwording

Aleksandra Vidanovski, woordvoerster van 2dehands: «Het doet ons plezier dat zoveel Belgische consumenten de waarde van tweedehands speelgoed al ontdekt hebben. Om een voorbeeld te geven: vorig jaar waren er maar liefst 185.000 aanbiedingen met Lego en meer dan 116.000 met Playmobil op ons platform te vinden. En dat heeft de Belg intussen ook gesnapt: in 2020 werd drie keer meer gezocht naar Lego op 2dehands, voor Playmobil zagen we iets meer dan een verdubbeling. Door al dat speelgoed een tweede, derde of zelfs vierde leven te geven, dragen miljoenen 2dehands-gebruikers samen bij aan een wereld waarin mensen meer delen en minder verspillen. En dat hebben we met dit onderzoek nu ook tastbaar gemaakt, met een aantal indrukwekkende cijfers als resultaat.»

Het Ethos International onderzoek naar de impact van tweedehands handel maakt de slogan van 2dehands ‘Elke deal een groot verschil’ nog concreter. De periode in de aanloop naar Sinterklaas en Kerst staat voor veel Belgische gezinnen in het teken van het kopen van speelgoed en cadeaus. Speelgoed is bij uitstek geschikt om door te geven en anderen blij te maken. Deze tijd van het jaar is hét moment voor 2dehands om in te spelen op de groeiende bewustwording en toenemende wens van consumenten om verantwoorder en duurzamer te kiezen en deze trend via het platform nog verder te stimuleren.

«Met deze cijfers laten we zien dat tweedehands speelgoed nog heel waardevol kan zijn. Niet alleen voor de kinderen of kleinkinderen die ermee spelen, maar bij uitbreiding ook voor alle kinderen en toekomstige generaties die deze planeet van ons erven. Als we deze duizelingwekkende tonnages zien, enkel en alleen nog maar voor de rubriek speelgoed, beginnen we pas te beseffen wat de totale positieve ecologische impact moet zijn van de volledige tweedehandseconomie», aldus Vidanovski.