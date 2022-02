De vele voordelen van probiotica: van zwangerschapsbooster tot libidostimulans

In 2021 onderzocht een Belgisch-Nederlands onderzoeksteam onder leiding van het UZ Leuven of een nieuwe generatie probiotica ook onverklaarbare maagklachten kunnen verminderen. «De behandeling had een duidelijk effect op de symptomen: in vergelijking met de placebogroep hadden veel minder patiënten nog maagklachten nadat ze een tijdje probiotica kregen. Zij hadden dubbel zoveel kans op een significante afname van de symptomen», verduidelijkt professor Tim Vanuytsel, gastro-enteroloog in het UZ Leuven.

Welke voordelen kunnen probiotica nog hebben? De voordelen verschillen voor mannen en vrouwen. We zetten er enkele op een rijtje.

Voordelen voor vrouwen

Probiotica verminderen urineweginfecties. Zowat 40 tot 60% van de vrouwen heeft wel eens last van een urineweginfectie, en dat kan al eens een pijnlijke affaire zijn. Probiotica kunnen daar een handje tegen helpen. Ze vullen de natuurlijke bacteriën die in je vagina voorkomen bij en zorgen ervoor dat de verhouding tussen de slechte en goede bacteriën terug in balans komt. Op deze manier kan het risico op een urineweginfectie verminderd worden. Probiotica dragen ook nog op andere manieren bij aan je vaginale gezondheid, zo gaan ze onder andere ook schimmelinfecties en bacteriële vaginose tegen. Probiotica zouden daarnaast vrouwen kunnen helpen die zwanger willen worden. Door het geslachtsorgaan een ‘boost’ te geven, zouden de kansen op een zwangerschap wel eens verhoogd worden. Praat vooral eens met je huisarts als je dit wil proberen en om erachter te komen welke probiotica voor jou zouden kunnen werken.

Voordelen voor mannen

Wanneer mannen de leeftijd van 30 jaar bereikt hebben, neemt het testosteronhormoon in hun lichaam wat af. Volgens een onderzoek dat gepubliceerd werd in Andrology, kunnen probiotica helpen om dat weer wat op te krikken. En wanneer je meer testosteron in je lichaam hebt, stijgt ook weer je libido. Testosteron heeft bovendien een invloed op de groei van je spieren, botdichtheid en bloeddruk. Probiotica zouden ook een positieve invloed hebben op de gezondheid van je prostaat, al staat het onderzoek ernaar nog in de kinderschoenen.