De bachelorproef of thesis: het hoogtepunt van meerdere jaren studeren. Het kan voor sommige studenten een echte hoofdpijn veroorzaken, ook al is het essentieel voor het behalen van je diploma. Je bent misschien bang van het moment waarop je de genadeloze jury onder ogen moet komen die jou waarschijnlijk de vragen zullen stellen waaraan jij niet per se had gedacht. Kotplanet geeft je advies over hoe je deze dag zo goed mogelijk kan voorbereiden.

Vind de rest van het artikel hier!