De sleutel tot geluk in de liefde? Je partner negeren

Relaties. De meesten onder ons krijgen er vroeg of laat mee te maken en weten dat ze niet altijd even vlot verlopen. Als mens is het nu eenmaal moeilijk om samen te leven met een ander, om compromissen te zoeken, om de ander voldoende in acht te nemen en tegelijkertijd genoeg me-time te hebben. Kortom: relaties zijn moeilijk. Toch bestaan er wat trucjes om de situatie makkelijker te maken en één daarvan is wel erg interessant.

Volgens een nieuw onderzoek van psycholoog Jaclyn M. Ross zou de sleutel tot een goede relatie zijn: je partner zo af en toe negeren. Dat klinkt misschien tegenstrijdig, maar het zou essentieel zijn om gelukkig te zijn én te blijven. Zowel voor jezelf als voor je relatie zou het wonderen doen.

Financiën

Ross voerde twee verschillende onderzoeken waarbij ze met name de impact van financiële beslissingen onder de loep nam. Daaruit bleek dat vooral in relaties die het financieel minder makkelijk hebben, mensen zich minder gelukkig voelen in hun relatie wanneer één van beiden zich plooit naar de eisen van de ander. Dat kan bijvoorbeeld gaan om een loonsverhoging vragen of een andere woonst zoeken. Of het principe ook toegepast kan worden op andere aspecten van je relatieleven is dus nog maar de vraag en wij gaan er al van uit dat dit niet geldt voor elk koppel... Maar je kan het maar proberen!