De festivals zijn terug! Maar hoe beslis je welk festival je centen waard is?

We hebben ze twee jaar lang moeten missen: de muziekfestivals. Maar eindelijk laten festivals weer van zich horen, en hoe! Werchter Boutique kon Stromae strikken, Dour kondigde deze week een editie van zeven dagen aan en Tomorrowland wil drie edities organiseren dit jaar. Ieder festival vindt zichzelf opnieuw uit en steekt elkaar de loef af. Grote kans dus dat je simpelweg naar alle festivals wil gaan, maar helaas is dat voor de meeste simpele burgers compleet onhaalbaar. Hoe maak je dan een keuze?

Het is nog enkele maanden, maar we kunnen nu al niet wachten om door de modder te slenteren met regenlaarzen, amper te slapen, 7 euro voor een pak frieten te betalen, maar ook om keihard te gaan op onze favoriete muziek. Na twee jaar lang cold turkey te gaan op muziekfestivals, is het enorm aftellen naar de festivalzomer. Maar festivals blijven natuurlijk een investering, en tenzij je bereid bent om de komende maanden enkel toast met boter te eten, kan je niet voor ieder festival tickets boeken. Helaas.

Maar hoe maak je in godsnaam een keuze binnen die wildgroei aan festivals? Wij helpen je graag een handje. De rode draad is vooral: denk na over wat je belangrijk vindt bij een festival. Wat soort festivalganger ben jij? Het ene festival is tenslotte het andere niet, en ieder festival legt zijn eigen accenten. Een overzicht!

1. Je wil de beste muziek en de grootste headliners

Ga jij eerst en vooral naar festivals voor de muziek? Dan kies je best voor headlinerfestivals zoals Pinkpop, Rock Werchter en Pukkelpop. Die grote festivals zijn niet de gezelligste, maar wel perfect ingericht voor de muziekliefhebber. Het festivalterrein leidt je heel snel van de ene tent naar de andere, zonder dat je afgeleid bent door randanimatie, al te grote ‘chillhoekjes’ of uit de hand gelopen food markets. Jij wil zo veel mogelijk muziek inademen op drie dagen tijd en binnen de vijf minuten kunnen hollen van een concert van Stromae aan de Main Stage naar de Russische emocorerappers in een klein tentje in de hoek van het festivalterrein. En deze festivals bieden die formule aan.

2. Jij wil je ledematen kapotraven

Is je knaldrang nog niet getemperd? Zijn je sneakers nog niet volledig platgeravet na een maandje stampen in de club? Wil je gewoon urenlang dansen in de zon, baden in het licht en het leven omarmen? Dan heeft België festivals op overschot voor jou in verschillende prijscategorieën. Er zijn talloze kleine dancefestivals, met hun eigen niches. Maar de grote, bekende festivals in dat genre zijn natuurlijk Dour – dat dit jaar je helemaal kapot wil maken met zeven dagen dansen – of Tomorrowland. Wil je een meer trendy dansfestival, dan kan je ook kiezen voor Paradise City of Horst. Foto Unsplash

3. Jij wil chillen met muziek

Soms hoeft al dat dagen- en urenlang hakken, tectonic’en, headbangen, jumpen, springen, swingen niet voor jou. Jij wil als meerwaardezoeker wel bands zien, maar twee of drie steengoede concerten op één dag is wel genoeg voor jou. De andere bands zie je het liefst vanop afstand met een biertje in de hand, op een picniclaken met dichte vrienden. Bovendien lust je die ranzige vettigheid die je op het gemiddelde festival terugvindt niet echt. Jij wil genieten zonder al te veel drukte. Dan kan je kiezen voor Gent Jazz – een gezellig, gemakkelijk te bereiken festivalletje met een voortreffelijke selectie aan voedselstandjes – of Cactusfestival in Brugge dat ieder jaar een sterke line-up weet vast te leggen, maar ook dient als gezellig festival voor het hele gezin. Wil je toch wat meer bier, meer dansen, maar ook niet constant van het ene podium naar het andere hollen? Dan zijn Reggae Geel, Couleur Café of Crammerock de ideale mix van goede muziek, goede feestjes en een niets-moet-alles-mag-sfeertje.