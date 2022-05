Date jij meer dan één persoon tegelijk? Dan ben je heel goed bezig volgens de wetenschap

Keuzes maken. Het is iets waar we als mens doorgaans niet al te best in zijn. We voelen ons snel overweldigd, bekijken de dingen niet objectief genoeg en als het even kan schuiven we de verantwoordelijkheid door naar een ander. En dat geldt voor zo ongeveer alle aspecten van ons leven, van welk koekje we willen bij de koffie tot de keuze van een levenspartner.

Die laatste keuze gaat voor de overgrote meerderheid gepaard met een heus datingproces. Sommigen van ons kiezen ervoor om één persoon tegelijk te daten, terwijl anderen net met meerdere mensen tegelijk daten. En volgens de wetenschap hebben die laatsten gelijk.

Gulden aantal

Althans, als je het goed aanpakt, tenminste. Laurel House, relatie-expert bij datingplatform eharmony, legt uit hoe het moet. Zo is het voor haar belangrijk om niet roekeloos met iemands gevoelens om te gaan. Heb je met een date afgesproken om exclusief te zijn, houd je daar dan ook aan. Communiceer duidelijk over wat daten voor jou inhoudt en of je al dan niet nog andere mensen ziet. Maar voel je dus zeker niet schuldig als je met verschillende mensen afspreekt.

«Met slechts één persoon tegelijk daten kan zelfopgelegde druk creëren om het te laten werken, je vestigt namelijk al je hoop op één persoon. De kans dat je de dingen dan gaat verbloemen en rode vlaggen gaat negeren, is groot Wanneer je meerdere mensen datet, kom je los van die tunnelvisie en kan je beter beoordelen of iemand al dan niet is waar je naar op zoek bent», aldus House aan Well + Good. Opgelet, House raadt wel aan om maximaal drie mensen tegelijk te daten. Anders wordt het te moeilijk om oprechte interesse te tonen in de ander en die persoon een beetje te leren kennen. Tien mensen tegelijk daten is en blijft dus een slecht idee.