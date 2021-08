Dankzij deze truc is je douchekop zo weer schoon

Het huishouden. Het is één van die dingen in het leven die je moét doen, maar waar je niet bepaald naar uitkijkt. Enerzijds stel je het dagenlang uit, anderzijds ben je dan ook wel weer érg content wanneer alles opnieuw spik en span is. Maar hoe sneller je klaar bent met je poetsrondje, hoe beter, dus elke lifehack is meer dan welkom.