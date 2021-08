Dankzij deze ‘kluis’ voor je frigo zijn je pintjes voortaan altijd veilig

De keuken is het hart van het huis, de frigo de onmisbare aorta. Zonder zou je niet weten wat doen, want hoe moet je anders de melk voor je ontbijt bewaren? De groentjes voor je lunch? De kaas voor je avondmaal? En, niet te vergeten, de pintjes of wijn voor je aperitief?

Zeker als je je huis deelt met vrienden, is het je wellicht weleens overkomen: je doet de frigo open om een lekker fris pintje te pakken, om er vervolgens achter te komen dat de hele voorraad verdwenen is. Je huisgenoten hebben de avond ervoor een gezellig apéroke georganiseerd en toen hun eigen drankvoorraad op was, besloten ze dan maar om die van jou te ledigen. Vervelend.

Cijferslot

Wel, voortaan hoeft je dat niet meer te overkomen. Vanaf nu kan je je lot in eigen handen nemen en ervoor zorgen dat niemand nog aan jouw waardevolle frigovoorrraad zit. Hoe? Dankzij de frigokluis van de start-up InnovaGoods. Voor zo’n 16 euro haal je het kleinood in huis en vervolgens kan je het gewoon op één van de planken in de frigo zetten, je biertjes of andere luxegoederen erin steken en het geheel aflsuiten met een handig cijferslot. Wedden dat je voortaan niet meer voor verrassingen komt te staan?

Tipje: je kan de kluis natuurlijk ook op andere plekken in de keuken gebruiken.