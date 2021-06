Dankzij de spermaspons is lekken na de seks voorgoed verleden tijd

Eenmalig gebruik

Als je dat in de toekomst liever wil vermijden, komt Awkward Essentials met de ultieme oplossing: de dripstick oftewel de spermaspons. Zoals de naam al doet vermoeden, is de functie van het hebbeding erg simpel; na het vrijen breng je de spons in in je vagina, draai je hem even rond et voilà, alle overtollige sperma is verdwenen en je hebt geen last meer van lekkages. De dripstick is gemaakt van medisch materiaal en is dus helemaal veilig om te gebruiken. Recyclage is echter niet toegestaan: een spons breng je eenmaal in en vervolgens belandt deze in de vuilnisbak. Awkward Essentials laat wel weten dat het nog steeds noodzakelijk is om na het vrijen naar toilet te gaan om blaasontstekingen te vermijden. Bestellen kan hier – een probeerpakket haal je al voor 4 dollar in huis.