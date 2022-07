Dankzij Airbnb zou je zomaar eens gratis Europa kunnen doorkruisen met de trein

Treinreizen zit in de lift. Voor het eerst sinds jaren maken nachttreinen hun comeback en steeds meer mensen zien het nut in van reizen via het spoor. Niet alleen krijg je meer te zien van je traject dan wanneer je je per vliegtuig verplaatst, maar bovendien is het een stuk ecologischer én in sommige gevallen goedkoper. Wil je graag wat van Europa zien, maar heb je daarvoor geen budget dit jaar? Goed nieuws, want Airbnb is op zoek naar kandidaten die gratis en voor niets Europa willen doorkruisen met de trein.

Dat klinkt haas te mooi om waar te zijn, maar toch maken we je geen blaasjes wijs. Nog tot 20 juli kan je jezelf kandidaat stellen op de website van Airbnb. Enige criteria? Je moet ouder zijn dan 18 jaar en over een geldig paspoort beschikken. En vrij zijn van 31 augustus tot 18 september.

Vijf stops

Concreet krijg je gedurende de negentiendaagse trip vijf verschillende bestemmingen te zien. Je begint in Bath in het Verenigd Koninkrijk, vervolgens trek je richting Saint-Georges-sur-Cher in Frankrijk, Sant Pere de Ribes in Spanje, Lucca in Italië en uiteindelijk sluit je je trip af in Behren-Lübchin in Duitsland. Onderweg slaap je in erfgoedverblijven die elk meer dan 2.000 euro per nacht kosten. En de trajecten tussen de verschillende stops leg je uiteraard af met de trein. Niet slecht als je het ons vraagt. Inpakken en wegwezen?