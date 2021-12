Daarom vraagt Instagram je binnenkort om een videoselfie

Instagram vraagt momenteel aan gebruikers of ze een videoselfie willen maken van zichzelf, zodat ze zich kunnen identificeren. Zo wil het socialemediabedrijf achterhalen of er wel een echt persoon achter het account zit. Dat doet de fotodeeldienst in de strijd tegen de vele bots op het platform, die voor veel onrust zorgen.

Instagram testte de functionaliteit vorig jaar al, maar liep destijds tegen technische problemen aan. In de afgelopen periode zijn er heel wat berichten verschenen van mensen die laten weten hier nu mee te maken te krijgen. Ze krijgen allemaal hetzelfde te horen: ze moeten hun identiteit verifiëren van het platform.

Videoselfie maken voor Instagram

Uit een tweet van een gebruiker blijkt dat de dienst je gezicht vanuit allerlei hoeken wil zien. Zo moet je dus bewijzen dat je een mens bent en als mens het account gebruikt. Doe je dit niet, dan verlies je de toegang tot je account. Vanzelfsprekend zijn gebruikers hier niet over te spreken, blijkt uit dezelfde tweets.

In een andere tweet legt het bedrijf uit wat er ongeveer aan de hand is. Het platform vraagt om verificatie op het moment dat het verdacht gedrag registreert. Denk dan aan opeens heel andere accounts volgen of wanneer iemand veel foto’s van jou leuk vindt. Het bedrijf benadrukt dat het niet gebruikmaakt van gezichtsherkenning.

Videoselfie opsturen, en dan?

Van zodra je een videoselfie opstuurt, bekijkt een team het opgestuurde materiaal. Dat is dus geen geautomatiseerd proces. Daarnaast is het zo dat de video’s voor dertig dagen bewaard en daarna verwijderd worden. Met een beetje geluk worden de video’s dus ook niet zomaar gestolen door hackers.

Dat veel gebruikers hier boos over zijn, is enigszins terecht. In het verleden vroeg het bedrijf namelijk vaker om persoonlijke gegevens, die vervolgens in handen kwamen van kwaadwillenden. Daarnaast heeft moederbedrijf Meta geen al te fijne reputatie aangaande privacy en foto’s.