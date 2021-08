Daarom giet je je tandpasta beter niet in een ‘handige’ pompflacon

Soms zijn zulke trucjes nu eenmaal gevaarlijk of alleszins niet bevorderlijk voor je gezondheid. Dat is ook het geval van een trend die door tandarts Dr. Suhail Mohiuddin van de hand wordt gedaan.

Lelijke tube

Je hebt het filmpje wellicht al zien voorbijkomen op TikTok. Mensen mixen massaal tandpasta met mondwater en gieten die mengeling vervolgens in een pompflacon. Dat ziet er mooier uit en is ook nog eens super handig in gebruik. Volgens Dr. Suhail Mohiuddin is dat jammer genoeg geen goed idee. «Heb je ooit al tandpasta in een doorzichtige tube gezien? Nee. Dat komt omdat de actieve bestanddelen UV-gevoelig zijn. Je tandpasta wordt daardoor dus minder effectief», aldus de tandarts. Houd het dus toch maar op die lelijke tube...