CUTE. Tweeling goudkopleeuwaapjes geboren in Zoo Planckendael

In Zoo Planckendael zijn onlangs twee goudkopleeuwaapjes geboren. Het gaat om een tweeling en de diertjes stellen het volgens het Mechelse dierenpark goed. Zoo Planckendael is samen met Zoo Antwerpen stamboekhouder van de soort en coördineert het Europese kweekprogramma.

Het goudkopleeuwaapje is een bedreigde diersoort die in het wild enkel voorkomt in het Atlantisch kustregenwoud in de Braziliaanse deelstaat Bahia, waar zijn habitat dan nog eens wordt bedreigd door boskap. De kleine apensoort - volwassen exemplaren worden maximaal 30 centimeter groot - is steevast een publiekslieveling in dierentuinen vanwege zijn sociaal gedrag en fotogenieke goudoranje haardos.

De pasgeboren tweeling in Zoo Planckendael valt al door het publiek te bewonderen. «Ze openen hun oogjes al en vertederen verzorgers en bezoekers», zegt het dierenpark.

Zoo Planckendael

«Eentje heeft een geel kopje en de andere oranje manen, dus we kunnen hen goed uit elkaar houden. Ze drinken allebei goed bij moeder Matty en ook huisgenoot Greta helpt bij de zorg voor de tweeling. Samen met vader Pablo vormen ze een fijne groep.»

Zoo Planckendael

Omdat de diertjes nog de hele tijd dicht bij hun moeder blijven, kon het geslacht nog niet worden vastgesteld. Zeker is dat ze een naam met een ’X’ zullen krijgen, zoals alle dieren die dit jaar in Zoo Planckendael worden geboren.