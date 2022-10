Corona-effect blijft aanhouden: bijna drie Belgen op tien spelen vaker gezelschapsspelletjes

Tijdens de lockdowns had je niet veel keuze: thuisblijven en bananenbrood bakken, Netflix uitkijken of gezelschapsspelletjes spelen. De spelletjesmicrobe is echter blijven hangen. De helft van de Belgen (48,6%) speelt minstens enkele keren per maand, terwijl er bij bijna 5,3% van de Belgen zelfs dagelijks een gezelschapsspel wordt bovengehaald. Bovendien geeft bijna drie op de tien aan vaker een spel te spelen dan voor de pandemie. Dat blijkt uit een bevraging van Asmodee, ontwikkelaar en verdeler van gezelschapsspelen. « Zelfs met alle alternatieven worden gezelschapsspelletjes ook vandaag nog vaker gespeeld. De reden: spelen brengt mensen samen. Het is de perfecte qualitytime», aldus Bert De Smet, directeur van Asmodee België.

Speel jij ook nog vaker gezelschapsspelletjes dan voor de pandemie? Je bent niet alleen. Terwijl bijna de helft tijdens de corona-lockdowns vaker speelde dan ervoor, doet vandaag nog steeds 3 op de 10 Belgen dit. Over het algemeen komt bij bijna 8 Belgen op 10 (77,3%) regelmatig een spel op tafel: bijna 1 op de 4 (23,3%) speelt minstens één keer week een gezelschapsspel, 1 op de 4 (25,3%) speelt maandelijks tot enkele keren per maand en 28,7% speelt tot enkele keren per jaar. Slechts 3,6% geeft aan nooit een gezelschapsspel te spelen.

«De corona-lockdowns hebben ons geleerd hoe fijn het is om samen te spelen. Om het even waar of met wie je bent, gezelschapsspelletjes zorgen voor een fijn ontspanningsmoment, een instant portie happiness en qualitytime», vertelt Bert De Smet, directeur van Asmodee België.

Het onderzoek bevestigt dit. Maar liefst 78% van de Belgen is akkoord met de stelling dat gezelschapsspelletjes spelen de band tussen gezinnen en vriendengroepen versterkt. Op de vraag waarom Belgen graag gezelschapsspellen spelen, staat ‘gezellig samen zijn met gezin/vrienden’ met 58% van de antwoorden op plaats 1:

Waarom spelen we zo graag gezelschapsspelletjes?

1. Gezellig samenzijn met het gezin / vrienden (58,3%)

2. Het is de ideale ontspanning / het helpt me te ontstressen (32,1%)

3. Om mijn kinderen bezig te houden (31,8%)

4. Om eens iets anders te doen dan schermkijken (24,3%)

5. Mijn kinderen leren ervan bij (20,8%)

Bord- en kaartspellen blijken de favoriete spelletjes onder de Belgen. Het liefst van al spelen we samen met vrienden (47% plaatst hen in de top 3 van favoriete spelgenoten), onze kinderen (46%) of onze partner (45%).