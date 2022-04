Coca-Cola lanceert frisdrank voor de metaverse «die smaakt naar pixels»

Coca-Cola gaat als allereerste een frisdrank uitbrengen in het zogenaamde ‘metaverse’. Dat kondigt het bedrijf zelf aan. Het drankje kreeg de naam ‘Zero Sugar Byte’ en komt eerst uit in de metaverse, meer bepaald in Fortnite, en later ook fysiek. Hoe het exact zal smaken, is nog onduidelijk. Volgens het bedrijf smaakt het naar pixels – wat dat ook mag betekenen.

De metaverse is een virtueel sociaal netwerk, een soort van combinatie van virtuele plekken die verbonden zijn met elkaar. Een combinatie van sociale media, online gaming en virtual en agumented reality, zeg maar.

In dat soort wereld binnen het online game ‘Fortnite’ zal Coca-Cola als eerste frisdrankmerk zijn ‘Zero Sugar Byte’ uitbrengen, een virtuele cola met een «smaak geïnspireerd op pixels». «We wilden een innovatieve smaak creëren, geïnspireerd door de speelsheid van pixels, geworteld in de ervaringen die gaming mogelijk maakt», aldus senior director bij Coca-Cola Oana Vlad in een persbericht.

AR-game

De Coca-Cola Zero Sugar Byte zal ook in de echte wereld uitkomen, maar ook daar zal het drankje verbonden zijn met de metaverse. Je zal namelijk het blikje kunnen scannen, waardoor je getransporteerd wordt naar een augmented reality game. Daar kruip je in de rol van BYTE, een 8-bit pixel die achterbleef toen Coca-Cola Byte de metaverse binnenkwam.

De Coca-Cola-smaak kwam tot stand in samenwerking met gamingorganisatie PWR. «Deze nieuwe Coca-Cola Creations-smaak is een mooie knipoog van een van de meest iconische merken ter wereld naar gamers. We zijn trots dat we konden helpen om er iets speciaals van te maken», aldus PWR-oprichter Lachlan Power in een statement.

In de Verenigde Staten verschijnt het pixeldrankje op 2 mei, en in China op 23 mei. Het is nog niet duidelijk of en wanneer de byte-cola naar Europa komt.