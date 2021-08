CHECK-IN. Verken Avignon in stijl

Avignon, voor pausen en presidenten

De skyline van Avignon wordt gekenmerkt door het majestueuze Pausenpaleis. Het middeleeuwse paleis is het grootste gotische bouwwerk dat op Europese bodem overeind bleef. Verschillende pausen vonden er onderdak tijdens hun ballingschap uit Rome. In juli worden er elk jaar theaterstukken opgevoerd in het kader van het Festival van Avignon. Die maand wordt ook de rest van de stad omgetoverd tot een levensecht theaterdecor. In de kleine straatjes en knusse zalen viert de cultuur hoogtij.

Foto A. Hocquel

Rond het Pausenpaleis varieert het straatbeeld tussen grote winkellanen en kleine, geplaveide straatjes. Op elke hoek vind je wel een leuk boetiekje, een oude cinema of een charmant pand met verborgen binnentuin, omgebouwd tot hotel of bar. Wie houdt van een culinaire activiteit, moet een bezoek brengen aan Les Halles, de overdekte markt van Avignon. Jon Chiri, een chef-kok uit Californië die zijn hart verloren heeft aan de Provençaalse stad, neemt je er op sleeptouw en laat je de beste olijven, kazen en vis ontdekken. Daarna maken jullie al dat lekkers samen klaar tijdens een kookworkshop in zijn Cuisine Centr’Halles.

Foto A. Hocquel

Een van de hotspots van Avignon is ongetwijfeld La Mirande. Dit vijfsterrenhotel dateert uit de 14de eeuw, maar de kamers met zicht op het dogenpaleis zijn geïnspireerd op de luxueuze barok van de 18de eeuw. Verwacht je aan overdadig behangpapier, dramatische chaises longues en tv’s verstopt in antieke spiegels. Sommigen noemen het kitsch, anderen de hemel op aarde.

De keuken met Michelinster (én een groene ster) is om vingers en duimen bij af te likken. Dat mocht ook Barack Obama persoonlijk ondervinden. De ex-president van de Verenigde Staten koos de feeërieke tuin van het hotel uit voor een diner met zijn familie. Wil je tafelen als een president? Lunchen bij La Mirande kan al vanaf 60 euro.

Antiek shoppen in L’Isle sur La Sorgue

Als je meerdere dagen in Avignon verblijft, loont het de moeite om de omgeving te verkennen. L’Isle sur la Sorgue ligt op een boogscheut van de middeleeuwse stad, maar heeft alweer een heel andere uitstraling. Het labyrint aan kanaaltjes heeft veel weg van een Provençaals Brugge of Venetië. Op zondag kuier je hier door een van de leukste en populairste markten van de regio.

Foto V. Biset

L’Isle sur la Sorgue staat vooral bekend om de vele antiekwinkels. Na Londen en Parijs telt het dorp de grootste concentratie antiquairs van Europa. Voor uren snuisterplezier mag je Village des Antiquaires de la Gare niet overslaan. Deze bonte verzameling winkels vormt als het ware een Camden Town voor antiek.

Ook fashionista’s halen hun hart op in dit charmante dorp. Magali Beaumont verwelkomt je in haar atelier, waar ze de fijnste borduursels maakt. Deze dame verricht wonderen met naald en draad op hoeden, jassen, kussens ... Voor elk wat wils!

De volgende stop voor wie houdt van luxeartikelen is la Filaventure, een interactief museum van Brun de Vian – Tiran, de oudste familiale wolfabriek van Frankrijk. Al 210 jaar maken ze sjaals, dekens, kussens, tassen ... uit de zachtste en meest exclusieve materialen. In het zuiden van Frankrijk hoef je je mischien niet in te duffelen, maar hun wollen artikelen vormen de beste souvenirs.

Wijn proeven in Châteauneuf-du-Pape

Foto A. Hocquel

Ben je wel echt in de Provence geweest als je geen wijn geproefd hebt? De wereldberoemde wijnen van Châteauneuf-du-Pape liggen hier binnen handbereik. Vooraleer je aan je gastronomische ontdekkingsreis begint, loont het de moeite het dorpje zelf te verkennen. Start je tocht op het hoogste punt aan de torenruïne waar je een spectaculair uitzicht hebt op de omliggende wijnranken. Hoe verder je afdaalt langs de gezellige straatjes van het dorp, hoe vaker je een pauze in een van de wijnhuizen verdient. De familie Brotte vertelt in haar wijnmuseum maar al te graag over het unieke karakter van Châteauneuf-du-Pape en bij de buren van Domaine de Beaurenard, pioniers in biowijnen, mag je verdwalen tussen de eikenhouten tonnen.