CHECK-IN. Sportief op Tenerife: vier sporten die je naar het eiland lokken

Toegegeven, bij een reis naar een van de Canarische eilanden denken we eerder aan een zon-zee-strandvakantie, maar sinds het laatste seizoen van ‘De Mol’ weten we dat er ook ruimte is voor extremere activiteiten. Zo leent Tenerife, het grootste Canarische eiland, zich perfect tot een actieve vakantie dankzij het zachte klimaat en bijzondere landschap. Trek over de vulkanen, duik in de onderwaterwereld, peddel je te pletter op de Atlantische Oceaan en leer kitesurfen op het ritme van de machtige wind aan El Médano.

Voor een eiland van 2.000 vierkante kilometer groot telt Tenerife opvallend veel microklimaten. Daardoor is het landschap in het noorden en het zuiden van het eiland erg verschillend. Het noorden staat onder invloed van de passaatwinden, die nattigheid van de oceaan meebrengen. Dat vochtige klimaat heeft zo zijn voordelen. Zo zie je in het noorden wel vijftig tinten groen, met planten die nergens anders ter wereld kunnen groeien. Het zuiden is dan weer droger, met ideale temperaturen voor watersport of om aan het strand te zonnen. Hier schieten de hotelresorts dan ook als paddenstoelen uit de grond. Tijdens een bergwandeling is de grens duidelijk voelbaar als je switcht tussen de groene noord- en rotsachtige zuidflank van de berg. Aan de ene kant draag je maar beter een jasje tegen de wind, aan de andere trek je dat weer uit en haal je je zonnecrème boven.

Wandelen

De prachtige en diverse natuur op Tenerife geven je meteen goesting om de benen te strekken. Een korte wandeling over de vulkanische stranden of een trektocht over het groene gebergte: er is voor elk niveau wel een wandelpad.

De blikvanger van Tenerife is natuurlijk El Teide, een vulkaan die met 3.712 meter meteen de hoogste berg van de Canarische Eilanden en zelfs van heel Spanje is. Hier valt in de winter zelfs sneeuw. Qua hoogte vanaf de zeebodem is de Teide de derde hoogste vulkaan van de wereld, na de Mauna Kea en Mauna Loa op Hawaï. De vulkaan slaapt, maar nieuwe uitbarstingen zijn niet uitgesloten... De vulkaan en wijde omgeving vormen een nationaal park, met eindeloze fiets- en wandelopties. Een van de strafste trektochten van Europa, Route 040, vertrekt aan El Secorro Beach, beklimt El Teide, om vanaf daar weer af te dalen voor een dik verdiende zwempartij.

Gelukkig hoef je niet over een ijzeren conditie te beschikken om het eiland te voet te verkennen. Wij maken een dagtocht in het Parque Rural de Teno. Deze bergketen van 1.300 meter hoog bestrijkt het gehele westelijke punt van Tenerife en is bijna helemaal omringd door de oceaan. Eigenlijk was Teno oorspronkelijk een klein afgescheiden eiland dat later samen met andere eilandjes het huidige Tenerife heeft gevormd. Dit geografische isolement is nog zichtbaar in de biodiversiteit, architectuur en bijzondere gewoontes in de ravijnen en nauwe valleien, ver weg van het massatoerisme in het zuiden.

Gids Sandra leidt ons veilig en wel over de bergketen. Hoewel de meeste wandelpaden duidelijk zijn aangegeven, is een gids zeker een meerwaarde. Zo weet Sandra ons meer te vertellen over de rijke fauna en flora van het park. Ze wijst ons een familielid van de madroño aan, oftewel aardbeienboom, een boom die je nergens anders vindt. De vruchten lijken op gouden pompoentjes en smaken erg zoet. Nadat ze ons getrakteerd heeft op haar kennis over de natuur en weidse uitzichten op de oceaan en ravijnen, sluiten we af met een vloeibare traktatie in een lokale bar. Een niet te onderschatten voordeel van een plaatselijke gids!

El Cardón Nature Experience

Duiken

Voor watersport moet je in het zuiden van Tenerife zijn. Duiken doe je aan Las Galletas, waar ook beginners welkom zijn. Zonder enige ervaring stappen we aan boord om naar de duikspot iets verder van de kust te varen. Na enkele eenvoudige instructies duiken we - met een instructeur aan onze zijde – de dieperik in. Tijdens de tocht van de zeespiegel tot op de bodem, 15 meter dieper, zweven we langs kleurrijke vissen, anemonen en zeesterren. Voor meer duikplezier moet je je PADI-brevet behalen, maar zo’n doop is de ideale manier om te ontdekken of de sport iets voor jou is, veel leuker dan een initiatie in een zwembad!

Ocean Friends Buceo y Apnea

Kajakken

Je hebt vast wel eens in een kajak op de Ourthe gevaren, maar heb je ook al de Atlantische Oceaan onveilig gemaakt? Een kajaktocht langs de torenhoge kliffen van Los Gigantes, wat ‘de reuzen’ betekent, vergeet je niet snel. Vanop het water ontdek je het vulkanische landschap vanuit een heel ander perspectief. Je vaart naar kleine baaien, verstopt langs de ongerepte kustlijn van Tenerife, om even uit te rusten of te snorkelen.

Teno Activo

Kitesurfen

Heb je nog geen genoeg gekregen van de oceaan? De hotspot om te kitesurfen op Tenerife is El Médano. Kitesurfers van over de hele wereld verzamelen hier voor de stevige wind. Op het strand heerst dan ook een gemoedelijke festivalsfeer. Vooraleer je je in het water waagt, leer je je kite onder controle te houden op het strand. Want vergis je niet, niemand is sterker dan de wind!

Surf Center Playa Sur

Praktisch

Ideale reistijd?

Op Tenerife heerst er het hele jaar door een mild klimaat. Er zijn geen seizoenen met extreme koude of verstikkende hitte. De gemiddelde temperatuur schommelt rond 20 à 25°C in de zomer en 17 à 25°C in de winter, wat van Tenerife ook een ideale bestemming om te overwinteren maakt.

Verblijf?

Het Route Active Hotel is de perfecte uitvalsbasis voor wandel- en fietstochten in het noorden van Tenerife.

Houd je meer van een hotel in het zuiden, met zicht op de oceaan en een dijk waarop je ’s avonds kan flaneren, dan is Hotel Spring Arona Gran Hotel iets voor jou.

Hoe er geraken?

Tenerife bevindt zich op 4,5 uur vliegen van Brussel. Brussels Airlines vliegt dagelijks naar de luchthaven in het zuiden van het eiland. Ook in het noorden is er een kleinere luchthaven, maar hier heb je geen rechtstreekse vluchten vanuit Brussel.

