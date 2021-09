CHECK-IN. Moderne nomaden reizen in stijl met een campervan

De pandemie heeft een hele reeks nieuwe reistrends in het leven geroepen. De zwerfformule is er daar een van. Na de mobilhome en de caravan staat nu de campervan in de schijnwerpers.

Maandenlang hebben we naar onze vrijheid gesnakt. Geen wonder dus dat veel reizigers nu op zoek gaan naar weidse ruimtes en de drang hebben om op een eenvoudige manier weer één te worden met de natuur. Het zijn ook niet langer enkel dappere jongeren die zich aangetrokken voelen tot een op maat gemaakte campervan of bestelwagen. De formule spreekt tegenwoordig een veel breder publiek aan.

Het concept ontstond in de Verenigde Staten in de jaren 50 met de beroemde Volkswagenbusjes. Nu het naar hier is overgewaaid heeft de manier deze manier van reizen een meer ecologische dimensie gekregen. Kamperen maakt deel uit van de ‘slow life’-beweging, de afkeer voor massatoerisme en de zoektocht naar authentieke belevenissen. ‘Van life’ is dankzij sociale media zelfs een manier van denken geworden. Het is niet de bestemming, maar de reis die telt.

Fraaie groeicijfers

Door de pandemie kent de markt voor ingerichte campervans een sterke groei in België. Volgens de Dienst voor Inschrijving van Voertuigen (DIV) worden elk jaar 5.000 nieuwe exemplaren verkocht (bestelwagens en mobilhomes samen). Ter vergelijking: er worden jaarlijks slechts 1.000 caravans verkocht. In 2020 liet de sector van de mobilhomes een groei met 10% optekenen.

Een omgebouwde bestelwagen kan duur uitvallen, en door de huidige populariteit is de tweedehandsmarkt niet per se voordeliger. De beste oplossing is om zelf een bestelwagen te renoveren (op YouTube vind je talloze tutorials). Als je niet meteen een klusser bent, kan je een beroep doen op bedrijven die ingerichte campervans verhuren, zoals Van Explore of Blacksheep. Bij die bureaus kan je een bestelwagen huren vanaf 90 euro per dag. Momenteel zijn de modellen met mobiele daken erg populair. Door het dak open te klappen, ontstaat er een extra kamer op de bovenverdieping die via een ladder toegankelijk is. Op die manier kan je meer passagiers te slapen leggen.

‘Van life’: de voordelen

Rondreizen met een bestelwagen biedt een ongeëvenaarde bewegingsvrijheid. Je gaat waar je wil, wanneer je wil. Door zijn afmetingen kan je met een bestelwagen ook vlotter maneuvreren dan met een mobilhome. Bestelwagens zijn namelijk minder hoog of breed dan een traditionele camper. Een rijbewijs B is bovendien voldoende (als het voertuig niet zwaarder is dan 3,5 ton).

Met een bestelwagen kan je probleemloos stoppen waar je wil. Ziet een plek er aantrekkelijk uit? Dan blijf je er staan. Je kiest zelf of je een kampeerplaats reserveert of niet. In België mogen bestelwagens een hele nacht (maximaal 24 uur) parkeren op elke openbare plaats. Het is wel verboden om kampeermateriaal te installeren.

‘Van life’ betekent ook een terugkeer naar de basis. Je leeft op 5 vierkante meter en je maakt enkel gebruik van de dingen die je echt nodig hebt. Je volledige kleerkast meenemen of dagelijks in bad gaan kan je wel vergeten. Maar elke dag wakker worden met een ander landschap maakt alles goed.

Tips van andere avonturiers

Er bestaan verschillende apps die de beste plekjes aanduiden om te overnachten. ‘Park4Night’ is er zo een. Op de app vind je het adres, de beschikbare diensten maar ook beoordelingen en commentaren van andere gebruikers. De app ‘HomeCamper’ toont een lijst van de plaatsen die particulieren ter beschikking stellen tegen een redelijke vergoeding (10 à 15 euro per dag). Met ‘maps.me’ kan je een kaart van een regio of een land downloaden en eventueel offline raadplegen. De app ‘Hidden Place’ stelt originele activiteiten en plaatsen in de buurt voor. De gebruikers delen zelf ook tips en nuttige adresjes. Vergeet tot slot niet om sociale media te raadplegen. Onder de hashtag #vanlife vind je allerlei goeie ideeën.