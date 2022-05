CHECK-IN. Dubrovnik, de parel van de Adriatische Zee die je betovert

1.400 jaar geleden zag een machtige stad aan de Adriatische Zee het levenslicht. Vandaag de dag is Dubrovnik in het zuiden van Kroatië nog steeds bijzonder geliefd onder toeristen voor de magische zonsondergangen, het majestueuze fort en de visschotels om vingers en duimen bij af te likken. En natuurlijk voor de wereldberoemde set van ‘Game of Thrones’. Maar gelukkig voor ons: winter is not coming ...

Wie houdt de wacht (met een cocktail in de hand)?

Het eerste dat je opvalt aan Dubrovnik, is de reusachtige omwalling rond de stad. Die werd in de middeleeuwen ingezet om indringers buiten te houden. Soldaten hielden er de wacht en zagen het gespuis al van heinde en ver aankomen. Gelukkig is de sfeer op de muren een pak gezelliger nu. Op je wandeling leer je elke uithoek van de stad kennen en kijk je uit over de rode daken. Moe gewandeld? Bestel dan een cocktail in een van de barretjes op de muren en rust uit met zicht op de Adriatische Zee. Niet voor mensen met hoogtevrees!

Slenteren over de Stradun

De statige Stradun is de hoofdstraat van het oude centrum. De laan neemt je mee naar de gloriedagen van de stad. Witte kalkstenen die reflecteren in het zonlicht sieren deze 300 meter lange straat. Het is vooral een plek om te zien en gezien te worden. Vlij je dus neer op een terrasje aan een van de oude paleizen en geef je ogen de kost.

‘Game of Thrones’-walhalla

De productie van de populaire serie ‘Game of Thrones’ weet waar het heerlijk vertoeven is. Dubrovnik heeft dan ook dienstgedaan als decor voor verschillende iconische scènes in Kings Landing. Met een beetje verbeelding zie je de draken zo rond de torens vliegen. Wil je in de serie duiken? Dan kan je aansluiten bij een gids die je alle opnamelocaties toont. En ja, Dubrovnik is net zo indrukwekkend als op tv.

Kajak bij zonsondergang

Een groot deel van zijn charme dankt Dubrovnik aan de zee die tot in de stad komt piepen. Wil je even wegvluchten van de drukte van de stad, dan kan je zonnen op een van de gezellige strandjes. Waterratten kunnen de kustlijn verkennen tijdens een kajaktocht. Vind je de grot, waar je naar hartenlust kan snorkelen? Of vaar je langs het groene, onbewoonde eiland Lokrum waar je pauwen en konijnen kan spotten? Een tip: vertrek vlak voor zonsondergang. Zo word je getrakteerd op een prachtig uitzicht wanneer je weer koers zet richting de stad. Van de rode gloed die langzaam verdwijnt achter de daken wordt werkelijk iedereen stil...

Vis, vis en nog eens vis

Nog een voordeel van een stad aan zee is de verse vis die je in elk restaurant vindt. Een absolute aanrader is Proto. Het terras van dit visrestaurant ligt verborgen op de eerste verdieping. ’s Avonds is het romantisch aangekleed met lichtjes. Een oester als afrodisiacum en de magie van de stad doet de rest.