CHECK-IN. De verrukkelijke overvloed van Malta

Malta heeft bijna de meeste kerken per capita ter wereld, maar van christelijke soberheid is er geen sprake op de archipel. Nu steeds meer Michelrestaurants en vijfsterrenhotels voet aan wal zetten, ontpopt de piepkleine mediterraanse eilandengroep zich zelfs tot een groots luxeparadijs. Metro liet zich onderdompelen in het aanstormende (culinaire) oord van overvloed.

Platte daken, honingkleurige huizen en een taal die meer Arabisch klinkt dan Germaans: je hoeft er niet lang te verblijven om te beseffen dat Malta meer is dan een ex-kolonie van het Vereningd Koninkrijk. Afgezien van het linksrijden en de Maltese voorkeur voor high teas, is het zoeken naar de Britse invloed. Weinig verbazingwekkend, voor een eiland dat grenst aan het Midden-Oosten en bestormd werd door Feniciërs, Romeinen, Normandiërs, Kruisridders, Ottomanen, Napoleon en Britten.

Valletta - Foto Visit Malta

Te midden van die veelvoud van invloeden zoekt Malta in alle onafhankelijk zijn eigen identiteit. Toegegeven, met een schamel oppervlak van 316 km² - dat is maar drie keer de oppervlakte van Parijs – is het creatieve speelveld van de Maltezers maar beperkt. In 2020 werden er voor het eerst Michelinsterren uitgedeeld aan drie restaurants, intussen kwamen er nog twee toprestaurants bij, namen fancy beachbars hun intrek en openden verschillende boutiquehotels hun deuren. Sinds kort maakt de archipel met andere woorden, tussen al zijn culturele en natuurlijke pracht, ruimte vrij voor genieters die verlekkerd zijn op verwennerijen. Gelukkig neemt een culinair gerecht en een massagetafel maar weinig ruimte in.

Een exuberante hoofdstad

Wie evenwel van de ware rijkdom van Malta wil proeven, kan uiteraard niet voorbijgaan aan de historische en culturele pracht van het land. Daarom starten we onze ontdekkingstocht in de hoofdstad Valletta, een kuststad die in de 16e eeuw gefortificeerd werd door de ridderorde van Malta zodat geen enkel leger de plek ooit zou kunnen innemen. Al wisten zij uiteraard niet dat de Luftwaffe zo’n vierhonderd jaar later de stad voor meer dan de helft zou platbombarderen. Ook Valletta is met andere woorden een stad in opbouw, ondanks de eeuwenoude monumenten die in ere werden hersteld na de Tweede Wereldoorlog.

Foto Visit Malta

Valletta blijft daardoor vooral een soort openluchtmuseum, al is het een hoop gezelliger om in te kuieren dan pakweg het Louvre. Heerlijk verdwalen is het tussen de smalle steile straatjes waarin je tal van verborgen stekjes kan ontdekken. Zo zit de weelderige St. John’s Co-Cathedral verscholen achter een sobere gevel, maar is de adembenemende binnenzijde bekleed met goud, fresco’s en marmer – het summum van de barok. Ook het kleurrijke Casa Rocca Piccola, dat vandaag nog bewoond wordt door de prestigieuze De Piro-familie, is een bezoekje waard. Met een beetje geluk krijg je een rondleiding van de goedlachse Marquis, die zijn excentrieke «curiositeiten» met plezier bovenhaalt, van de avondslippers van Paus Pius de 11e tot een zilveren borstkolf uit 1700. Verstopte parels zoals deze maken van Valletta een ideale uitvalsbasis, waarbij ook een tussenstop in het indrukwekkende Theater Manoel uit 1730 en de Upper Barakka Gardens, met zicht op de haven, niet kan ontbreken.

Foto L. Delabie

Lach je rijk

Al da t slenteren door pompeuze palazzo’s doet ons onverbiddelijk dromen van een eigen nobele status. Daar komt Malta aan tegemoet, die van een luxueuze levensstijl zijn handelsmerk wil maken, zowel in de keuken als in zijn verblijven.

We mogen wel van geluk spreken dat de Britten hun stempel niet gedrukt hebben op de Maltese keuken: hier staat geen fish ’n chips op de kaart, maar veeleer gerechten uit de Mediteraanse keuken. Zo hebben we heerlijk gegeten in het trendy restaurant ‘The Chophouse’. Terwijl je geniet van het prachtige zicht op de haven van Valletta, laat hun fijn bereide selderij met gepekelde groene appel je nog dagenlang watertanden. De meest memorabele dinerervaring vind je evenwel bij ‘Under Grain’ (*), een van de allereerste Michelinrestaurants van Malta, waar je van klassieke haute cuisine proeft in een donkere kelder. Subliem tafelen doe je er al vanaf 70 euro, een schappelijke prijs voor een culinaire reis waarbij we hebben mogen proeven van een van de zachtste stukjes varkensvlees en verrukkelijke rigatoni.

Dineren bij Under Grain - Foto L. Delabie

In de meeste restaurants vind je overigens ook Maltese wijn terug op de kaart. Door hun kleine productie bereiken die wijnen doorgaans het Europese vasteland niet. Zonde, want het loont meer dan de moeite om hun Cabarnets te proeven. Verschillende wijngaarden, zoals het Ta’ Betta Wine Estate, openen hun deuren voor wijnproeverijen, veelal in het rustieke binnenland, ver weg van de stedelijke buzz.

Relaxen als Kim K

Voor echte meerwaardezoekers heeft Malta nog meer exclusieve ervaringen in petto, dan enkel een goedgevulde maag. Vlak aan de stadsmuur bij Valetta ligt bijvoorbeeld het iconische vijfsterrenhotel ‘The Phoenicia’, dat iets weg heeft van een statisch paleis. Helemaal tot rust kom je in de reusachtige botanische tuin, die leidt naar een infinity pool, grenzend aan een historische stadsmuur. Al bereik je het nirvana pas helemaal in hun bijhorende ‘Deep Nature Spa’, inclusief zoutkamers, massages, binnenzwembad en sauna.

Zeilen naar Blue Lagoon - Foto L. Delabie

Toch een dagje eropuit, maar dan als pseudo-society? Malta Sailing Charters organiseert dagtripjes met een (gemotoriseerde) privézeilboot. Je kapitein vaart je naar waanzinnig helderblauwe wateren van de Blue en Crystal Lagoon. Terwijl je over de golven drijft, langs fenomenale kliffen, waan je je een Kardashian, badend op het dek in de zon. Let wel op dat je niet indommelt: als de goden je goed gezind zijn, zwemt er een schildpad of dolfijn voorbij.

Veelzijdige rijkdom

Een reis naar Malta maak je natuurlijk maar zo luxueus zoals jij zelf wil, en enkel relaxen is zonde. Daarvoor is er te veel te ontdekken op de prachtige archipel. Historische steden zoals Mdina en Naxxar zijn bijvoorbeeld niet te skippen, evenals de kleinere, meer ongerepte eilanden Gozo en Comino, waar je prachtig kan wandelen. Warm aan te bevelen is ook een ritje met de Belgen van ‘Rolling Geeks’. De Antwerpse start-up voorziet schattige elektrische wagentjes die je met een audiogids door drie kleinere Maltese dorpjes leidt – de ‘Antwerpen stad, rest is parking’-mopjes moet je er wel willens nillens bijnemen. Kortom is de eilandengroep uitzonderlijk veelzijdig voor zijn kleine oppervlak. De luxe is heerlijk, maar de culturele en natuurlijke schatkist van Malta is nog heerlijker.

Reizen naar Malta is het hele jaar door goed te doen. Temperaturen in de winter schommelen steevast rond de 15 graden, in de lente en de herfst rond de 25 graden. In juli en augustus kan het erg warm worden, tot 35 graden. Vliegen op Malta kan vanop Zaventem via Air Malta.

The Phoenicia Hotel - Foto Visit Malta

VERBLIJF:

• Phoenicia The Mall FRN1478, Floriana

• InterContinental St. George's Bay St. Julian's STJ, 3310

HORECA:

• The Chophouse Tigne Point, Censu Xerri, Sliema

• Under Grain 167 Merchants Street Valletta VLT, Il-Belt Valletta 1174

• Tratteria AD 1530 2 Triq San Pawl, L-Imdina MDN 1061