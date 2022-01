CHECK IN. De Champagnestreek is een feest voor je zintuigen

Kleren van licht

Het is een fraaie t raditie. Elk jaar, half december, trekt E pernay, de hoofdstad van de Champagnestreek, haar mooiste outfit aan: kleren van licht. Enkele weken geleden zakten de bewoners van de regio en talloze toeristen weer af naar de prestigieuze Avenue de Champagne voor het evenement van het jaar. Een indrukwekkende videomapping wekte de gebouwen van de grote Champagnehuizen tot leven. Op de majestueuze voorgevel van het Château Perrier, waar zich het nieuwe museum voor Champagnewijn en regionale archeologie bevindt, kon je dansende lichtjes bewonderen die je meenamen op een dromerige reis door de wereld van het goddelijke vocht. Elk huis presenteerde een eigen lichtspel en stijl, het ene traditioneler, het volgende eigentijdser. Het was uiteraard ook de uitgelezen kans om in open lucht van een glas champagne te nippen, omgeven door een orkest dat hedendaagse muziek bracht. Op zaterdag was het de beurt aan de sterrenkoks. Zij kregen de opdracht om recepten te bedenken die bij de diverse champagnesoorten zouden passen. Het leverde opnieuw een magisch moment op, zeker als je weet dat Epernay 220 miljoen flessen en 110 kilometer wijnkelders omvat. Meer excuses hadden we niet nodig om bubbels te gaan proeven in de winkels van de grote huizen, die voor de gelegenheid ‘s avonds open waren.

Ballonvaart

Maar Epernay heeft ook buiten die feestelijke driedaagse veel te bieden. Als je geen schrik hebt om hogere oorden op te zoeken, kan je je bijvoorbeeld aan een vlucht wagen in een luchtballon. Die vind je vlak bij de Avenue de Champagne en brengt je tot een hoogte van 150 meter. De vlucht kost 12 euro (20 euro met een glas champagne erbij), duurt ongeveer een kwartier en loont absoluut de moeite. Je moet wel geduld oefenen, want de ballon kan alleen omhoog bij de juiste weersomstandigheden. Als er te veel wind staat, blijft hij onherroepelijk beneden. Het motto van de piloot: «Het is beter om spijt te hebben dat je op de grond staat dan spijt te hebben dat je in de lucht bent!» Maar geduld loont. Eens je het magnifieke uitzicht bewondert, is er van hoogtevrees geen sprake meer. Ook e en daguitstapje met de ballon is mogelijk. Zo kan je de wijngaarden en historische monumenten van de hoofdstad van de Champagnestreek vanuit de lucht bewondere n.

Pressoria, een hele ervaring

Als er één museum in de streek is dat je absoluut moet bezoeken, dan is het wel Pressoria. De naam doet het al vermoeden: het museum is ondergebracht in een gebouw waar vroeger druiven werden geperst, meer bepaald van het Maison Pommery, vlak bij Epernay (Aÿ-Champagne). Pressoria opende vorige zomer de deuren en is een ‘Zintuiglijk Interpretatiecentrum rond Champagnewijnen’. Je wordt er ondergedompeld in de wereld van de bubbels en ontdekt op een interactieve en speelse manier de menselijke geschiedenis en het erfgoed van de streek. De minutieuze inkleding is volledig aangepast aan de omgeving en creëert een bijzondere, bijna poëtische sfeer. De verschillende installaties prikkelen je zintuigen door op een unieke manier om te springen met geluid, geur, beeld en aanraking. Zo leer je welk onderhoud een wijnrank doorheen de seizoenen vereist. Je kan er ook de drie belangrijkste druivensoorten van de streek (Chardonnay, Pinot meunier en Pinot noir) ruiken en herkennen op drie momenten in hun groei. Aan het einde van het parcours wacht nog een bruisende climax: in een zaal van 360° doorgrond je al de geheimen van de bubbels en finaal mag je ze ook proeven. Liefhebbers kunnen daarna hun zintuiglijke ontdekkingsreis voortzetten in het restaurant Instant Terroir, met een adembenemend uitzicht op de wijngaarden.