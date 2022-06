Cambio stelt nu ook bakfietsen te huur in Brussel

Heel wat Brusselse gezinnen bezitten nog steeds een auto die eigenlijk te veel stilstaat. De wagen lijkt onmisbaar om boodschappen te doen, maar autodelen of een bakfiets gebruiken kan voor korte afstanden een volwaardig alternatief en soms goedkopere optie zijn volgens Brussels minister van Mobiliteit Elke Van den Brandt.

«Ik ben verheugd dat gezinnen dankzij Cambio meer keuze hebben in hun vervoermiddel. Het is ook goed voor het gewest, want bakfietsen nemen minder parkeerruimte in beslag, zijn stil en goed voor onze luchtkwaliteit. En de kinderen zijn er gek op», verklaart Van den Brandt.

Jette

De deelbakfietsen van Cambio staan voorlopig opgesteld aan de parking Spiegel in Jette en bij de Colruyt-winkel aan Jourdan in Etterbeek. Binnenkort komen er nog twee andere stations bij. Het huren van een bakfiets kost de Cambio-klant 3,5 euro per uur.

Bij Colruyt in Etterbeek is nu plaats voor vier Poppy-deelwagens, twee Cambio-auto’s en drie Cambio-deelbakfietsen.

«We zijn trots op het resultaat van onze samenwerking: in eenzelfde zone een rijk aanbod van deelmobiliteit ter beschikking stellen in de onmiddellijke nabijheid van woningen en openbaar vervoer», zegt Frédéric Van Malleghem, directeur van Cambio Brussel.