Brut ô Dôme kiest voor Slow Food en tovert een culinaire ervaring op je bord

In het restaurant Brut ô Dôme in Sint-Genesius-Rode, in de rand van Brussel, is het maar een kleine stap van grond naar bord. De ploeg onder leiding van de nieuwe chef Henri Depiesse gaat aan de slag met groenten uit de eigen moestuin. Het resultaat is een heerlijke keuken die meegaat met de seizoenen.

De Brut ô Dôme ligt niet alleen aan de rand van het Zoniënwoud, het etablissement heeft ook een unieke band met de natuur. Het concept komt van drie partners die al zeer actief zijn in de Brusselse horeca, en het baseert zich op een gezonde, natuurlijke, duurzame en ethische levensstijl en voeding. Naast het restaurant vind je er bijvoorbeeld ook een spa en een winkel. Welke service je ook kiest, alles staat hier in het teken van welzijn.

Mijn voorkeur ging deze keer uit naar het restaurant. Brut ô Dôme heeft sinds kort een getalenteerde nieuwe chef, Henri Depiesse, die ik een jaar of zeven geleden al ontdekte bij een ander restaurant. Toen was hij ook al gepassioneerd door Slow Food. Het verbaast me dan ook niet dat die insteek ook nu weer de gerechten bepaalt die ik in de Brut ô Dôme op mijn bord krijg.

Mee met de seizoenen

Je moet hier geen menu verwachten dat het hele jaar door identiek blijft. Als je werkt met producten uit de moestuin van het huis is het niet meer dan normaal dat de kaart mee evolueert met de seizoenen en wat de natuur cadeau geeft. De groenten worden geteeld in Overijse, in permacultuur of in de volle grond. Brut ô Dôme vervolledigt zijn menu door samen te werken met plaatselijke producenten. De gerechten die het restaurant aanbiedt, zijn 100 % biologisch.

Voor 39 euro krijg je een gastronomisch driegangenmenu, vol smaak en fraai gepresenteerd. Henri Depiesse maakt er geen half werk van. Wat hij samen met zijn ploeg op tafel tovert, is veel meer dan zomaar een gerechtje. Het is een ware culinaire ervaring.