Bloeiend Brussel als coronaproof alternatief voor Bloementapijt

Geen traditioneel Bloementapijt dit jaar in Brussel. Het tweejaarlijkse evenement is vanwege de coronacrisis uitgesteld tot augustus 2022. Als alternatief heeft de stad Brussel in samenwerking met de vzw Bloementapijt van Brussel en Floraliën Gent Bloeiend Brussel uitgewerkt. Bezoekers worden tot en met 5 september meegenomen op een floraal parcours doorheen de straten rond de Brusselse Grote Markt.

Er zijn bloemencreaties te zien in onder meer de binnenplaats en op het balkon van het stadhuis, in de buurt van Manneken Pis en in de Sint-Hubertusgalerijen. De zestien locaties kan je in een halfuur afwerken. «Door dit evenement over meerdere weken en locaties te spreiden, zorgen we ervoor dat alles coronaproof blijft zodat bezoekers zorgeloos kunnen flaneren door de straten», zegt Delphine Houba, Brussels schepen van Cultuur, Toerisme en Grote Evenementen en voorzitter van de vzw Bloementapijt van Brussel.

Topfloristen

Het initiatief doet denken aan een wat uitgebreidere versie van Flowertime, het bloemenevenement dat alternerend met het Bloementapijt en dus ook om de twee jaar plaatsvindt in het Brusselse stadhuis. «Tijdens het openingsweekend werken we samen met verscheidene topfloristen om delen van het parcours rond de Grote Markt aan te kleden met verse bloemen en planten», vertelt Pieter Toebaert, algemeen directeur van Floraliën Gent. «Een leuke knipoog naar de florale kunstwerken van Flowertime.»

Op de binnenplaats van het stadhuis is onder meer een creatie te zien die leerlingen van het Scheppersinstituut in Wetteren gemaakt hebben ter ere van de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië.