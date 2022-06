BIZAR. Ooit al gehoord van broccoliwijn? Nu dus wel.

Wie denkt aan wijn, denkt wellicht onmiddellijk aan de bekende druivendrank. Een klassieker die al sinds de tijd van de Romeinen een vast deel uitmaakt van onze (feest)tafel. Een drank die we zowel als aperitief, bij het hoofdgerecht of bij het dessert uit de (koel)kast toveren. En hoewel er de afgelopen jaren enkele vernieuwingen waar te nemen waren op wijnvlak, hebben we nu wellicht de meest bizarre variant gevonden.

Het is het team van Metro UK dat de eer had om de bizarre ontwikkeling uit te testen. Waar we het precies over hebben? Broccoliwijn. Oftewel driekwart broccoli en een kwart Chardonnay.

Tendernay

Dat klinkt bijna te ongelooflijk om waar te zijn en als we het verdict van onze Britse collega’s mogen geloven, is het dat eigenlijk ook. De drank, genaamd Tendernay, ontstond uit een samenwerking tussen Tenderstem® en Lyme Bay Winery als een poging om de Britten meer vertrouwd te maken met de groente. Toch blijkt dat niet meteen een succes, want volgens Metro UK smaakt het drankje als «een scheet in een fles». De eerste smaak zou veel weg hebben van witte wijn, maar vervolgens gaat het alleen maar bergafwaarts.

Ben je niet bang van een raar smaakje en wil je de wijn graag zelf proeven? Dan kan je via de website een fles bestellen. Niet geschikt voor gevoelige zielen, als je het ons vraagt.