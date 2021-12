BIZAR. In Londen opent een pop-up… spruitjesbar

Van alle groenten ter wereld zijn spruitjes wellicht de meest gehate. Het is misschien een cliché, maar eerlijk, wij zijn ook geen fan van de smaak. Toch zijn er blijkbaar ook mensen die wél van de mini kool houden want in Londen opent zowaar een pop-up die volledig aan spruitjes is gewijd.

Een restaurant dat in het teken staat van spruitjes, we hadden het niet zien aankomen. Toch is het precies dat wat Tastecard, een bedrijf dat kortingen aanbiedt bij verschillende restaurants in het Verenigd Koninkrijk, in petto heeft.

Drie gangen

Het restaurant zal slechts drie avonden geopend zijn: van dinsdag 7 december (vandaag dus) tot en met donderdag 9 december. Voor een driegangenmenu betaal je 22,5 pond, al is het wel nodig om op voorhand tickets te kopen. In elk gerecht zullen uiteraard spruitjes verwerkt zitten, maar er is meer. Tijdens het eten wordt je namelijk ge-entertained door een heuse dragqueen, verkleed als spruit. Bovendien wordt de volledig opbrengst gedoneerd aan FareShare, een goed doel dat honger in het Verenigd Koninkrijk bestrijdt.