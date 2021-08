BIZAR. Is dit de perfecte tas voor pastafans?

Handtassen. Voor sommigen is het niet meer dan een praktische noodzaak, voor anderen is het een onmisbaar accessoire waar ze graag veel geld voor neertellen. Voor nog anderen is het de gelegenheid om artistiek uit de hoek te komen. Althans, dat geldt toch voor de New Yorkse artiest Nik Bentel.

Wat als je je liefde voor pasta combineert met je liefde voor mode? Wel, dan krijg je een erg bijzondere creatie, zo blijkt. Of hoe een pak pasta ook een perfect accesoire kan zijn voor je outfit.

Beperkte oplage

Nik Bentel kwam op het idee voor de pastatas toen hij tijdens de lockdown z’n zoveelste pak penne aan het klaarmaken was. Hij besloot die verpakking een upgrade te geven en stak hem in een leren jasje. Het resultaat: een lederen handtas die niet zou opvallen tussen de andere pastaverpakkingen in de supermarkt. Omdat hij de tas niet voor zich wil houden, zullen er op 11 augustus tien van de pastatassen in de verkoop gaan. Je betaalt dan wel zo’n 168 euro voor de handtas, maar dan heb je in ieder geval een origineel model.