Binnenkort toont WhatsApp je een melding als iemand over je praat

WhatsApp is wellicht één van de apps die we het vaakst gebruiken op dagelijkse basis. Waar we er vroeger op los sms’ten, heeft WhatsApp nu dat gat in ons sociale leven opgevuld. Maar soms wordt het allemaal een beetje te veel. Soms hebben we gewoon zin om even niét naar onze smartphone om te kijken en al die meldingen te negeren.

Daar is natuurlijk niets mis mee, maar het zorgt er wel voor dat je achteraf - vooral in groepsconversaties - door de bomen het bos niet meer ziet. Je kan immers niet alle 143 berichtjes lezen.

Groepsgesprekken

Wil je toch op de hoogte blijven van wat er belangrijk is voor jou? Wel, goed nieuws, want binnenkort stuurt WhatsApp je een melding als je naam ter sprake komt. Zo kan je dus meteen zien wat er voor jou relevant is. Voorlopig lijkt het erop dat de functie enkel in groepsgesprekken waar je zelf deel van uitmaakt zal werken, dus nee, als twee van je vrienden het in een privégesprek over jou hebben, zal je daar niet van op de hoogte gebracht worden. Of, nou ja, dat hopen we toch.