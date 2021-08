Binnenkort kan je voor één nacht je tent opzetten in dit Brusselse park

Voor wie in de stad woont, zijn parken dé ideale oplossing om ook zonder eigen tuin toch nog van een stukje groen te genieten. Ze zijn open voor iedereen en je kan er gratis je hele dag doorbrengen, ideaal als je niet weet wat doen bij mooi weer. Bovendien is het de perfecte plaats om in de buitenlucht samen te komen met vrienden.

Helaas sluiten de meeste parken ‘s avonds hun deuren en is het dus niet mogelijk om tot in de vroege uurtjes op een dekentje op het gras te blijven babbelen. In de nacht van 28 op 29 augustus komt daar echter verandering in.

Wolvendaelnacht

Tijdens Wolvendaelnacht kan je namelijk je tent opzetten in het Wolvendaelpark in Ukkel. Gedurende de dag worden er meerdere gratis gezinsactiviteiten georganiseerd, van sprookjeslezingen tot food trucks, en vanaf 22 uur gaan de deuren van het park dicht. Alleen zij die op voorhand een plaatsje boekten zijn dan nog welkom. Zo’n campingplaats kost je 3 euro per volwassene, maar daar krijg je wel een ontbijt voor in ruil. Bovendien is het park tussen 22 uur en 7 uur 30 exclusief voorbehouden voor kampeerders. Het enige wat jij hoeft te voorzien, is kampeermateriaal. Meer info vind je op de website.