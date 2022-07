Bijna helft van Vlaamse volwassenen is gehuwd

Begin 2022 was bijna de helft van de volwassen bevolking in het Vlaamse Gewest gehuwd. Gescheiden personen en weduwnaars en weduwes maakten respectievelijk 11 en 7 procent uit van de volwassen bevolking. Eén op de drie volwassenen was ongehuwd, meldt Statistiek Vlaanderen.

Sinds 2000 daalt het percentage gehuwde volwassenen gestaag. Door een uitstel en/of afstel van een eerste of volgend huwelijk in de voorbije decennia neemt het percentage ongehuwde volwassenen toe, stelt Statistiek Vlaanderen vast. De toename van het aantal echtscheidingen sinds 1970 leidde tot een beperkte toename van het percentage volwassenen dat gescheiden is of blijft. Voorts brengt de toenemende levensverwachting een lichte daling van het percentage weduwnaars en weduwes met zich mee.

Vijftigplussers

De grootste groep uit de echt gescheiden personen waren vijftigers. Maar ook oudere personen behoorden tot de groep gescheiden personen. Dat is een gevolg van een echtscheiding op latere leeftijd en/of van de keuze om niet opnieuw te huwen.

Het Vlaamse Gewest onderscheidde zich begin 2022 van de andere gewesten door een hoger aandeel gehuwden en een lager aandeel ongehuwden bij volwassenen. In het Waalse Gewest ligt het aandeel gescheiden personen iets hoger dan in de andere gewesten. Het Brusselse Gewest kent een lager aandeel weduwnaars en weduwes. Dat hangt deels samen met de verschillende leeftijdsopbouw van de inwoners in de gewesten.

Begin 2022 waren er in het Vlaamse Gewest 2,89 miljoen ‘private’ huishoudens. Die worden onderscheiden van ’collectieve’ huishoudens, zoals religieuze gemeenschappen, rusthuizen, weeshuizen, studenten- en werkliedenhuizen, ziekenhuizen en gevangenissen. Gemiddeld genomen bestond een privaat huishouden uit 2,29 personen.