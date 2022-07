Bijna 6 op 10 Vlamingen gingen in 2021 op reis

In 2021 maakte 57 procent van de inwoners in het Vlaamse Gewest minstens één reis met minstens één overnachting. Bij 41 procent van de inwoners ging het om minstens één buitenlandse reis. Dat meldt Statistiek Vlaanderen. Het valt daarbij op dat aanbevelingen of het verbod van de overheid om niet te reizen doorslaggevend zijn geweest.

Door de COVID-19-crisis lag de vakantieparticipatie in 2020 veel lager dan in de voorgaande jaren. Van 2017 tot 2019 schommelde de algemene vakantieparticipatie rond 69 procent en steeg de buitenlandse vakantieparticipatie van 58 tot 63 procent. In 2021 steeg de vakantieparticipatie opnieuw en dat zowel voor alle reizen (+10 procentpunten) als voor de buitenlandse reizen (+8 procentpunten), maar nog niet tot op het niveau van 2019.

Bij een aantal groepen lag de vakantieparticipatie lager dan gemiddeld. In 2021 was dat het geval bij leden van huishoudens die niet werken (33 procent), laaggeschoolden (33 procent), alleenstaanden (36 procent) en 55-plussers (41 procent). Ook voor de buitenlandse reizen lag de participatie in deze groepen het laagst.

De hoogste vakantieparticipatie is te zien bij huishoudens met 2 werkenden, bij hooggeschoolden en bij personen in huishoudens met kinderen.

Gezondheid

Aanbevelingen of het verbod van de overheid om niet te reizen zijn doorslaggevend geweest. Vorig jaar gaf 32 procent van de Vlamingen aan dat ze niet gereisd hebben omwille van de aanbeveling of het verbod van de overheid om niet te reizen tijdens de COVID-19-crisis. Daarnaast gaf ook ruim 27 procent aan dat ze niet op reis gingen omdat ze bezorgd waren om hun gezondheid. De COVID-19-crisis was dus ook in 2021 voor velen de belangrijkste reden om niet te reizen.

Verder gaf 28 procent aan dat er financiële redenen waren om niet te reizen en stelde ruim 26 procent geen interesse te hebben in reizen.