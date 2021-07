Bij deze supermarkt kan je nu ook golfspullen kopen

Iedere sport heeft zo zijn eigen standaardpubliek en bij golf denken de meesten onder ons dan ook meteen aan rijke, chic opgeklede mensen. En dat is niet zonder reden, want om de sport te kunnen beoefenen, heb je niet alleen een dure uitrusting, maar ook een lidmaatschap nodig. Volgens de Belgische golfvereniging ben je in totaal zeker zo’n 500 euro kwijt nog voor je je eerste balletje hebt geslaan.

Dat is niet niks en het is dan ook meer dan logisch dat de sport niet voor iedereen toegankelijk is. Als het van supermarktketen Lidl afhangt, komt daar echter snel verandering is. De keten komt namelijk met een – budgetproof – golfassortiment.

Lidl-webshop

Met prijzen tussen de 2,99 en 179 euro is het aanbod van Lidl een stuk aanlokkelijker dan dat van de standaard golfmerken. We zijn zelf geen kenners en hebben de spullen dus niet uitgeprobeerd, maar we gokken dat je met Lidls golfgerij niet naar een wedstrijd trekt. Gelukkig is dat ook niet de bedoeling. De supermarkt wil mensen daarentegen de kans geven om golf uit te proberen zonder dat ze daarvoor hun hele rekening moeten plunderen. Al blijft 179 euro voor een golfset natuurlijk een flinke som. Je vindt de volledige collectie hier terug.