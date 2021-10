Bevallen in bad en genderreveals: Dit zijn de bevallingstrends van 2022

Niets mooier dan nieuw leven op de wereld zetten. Maar het is ook een ingrijpende levenskeuze die wat voorbereiding vergt. Ouders in België zijn steeds op zoek naar nieuwe manieren om de zwangerschap en bevalling zo vlot mogelijk te laten verlopen en er tegelijk de mooist mogelijke tijd van te maken. En daarbij laten ze zich vaak inspireren door nieuwe en vaak buitenlandse trends. Kersverse moeder to be? Vlaamse uitbetaler MyFamily gidst je door alle nieuwe bevallingstrends van 2022.

1. Voor de bevalling

Babyshower

Een babyshower is een feestje in intieme kring, traditioneel voor first time moms. Deze trend kwam overvliegen uit Amerika en wordt vaak rond de 6e maand van de zwangerschap gepland. Wie organiseert? Zeker niet de aanstaande moeder! De beste vriendin, zus, nichtje of die ene lieve collega leidt alles in goede banen. Gasten showeren de bijna-mama met nuttige cadeaus voor de kleine spruit. Deze trend zal ongetwijfeld volgend jaar blijven voortleven.

Gender reveal

Een andere trend uit Amerika is de bekendmaking van het geslacht van de baby, ook wel een gender reveal genoemd. Familie en beste vrienden heffen mee het glas op het wondertje in de buik. Taarten met een blauwe, roze (of groen, gele, oranje…) binnenkant, ballonnen waar gekleurde confetti uit knalt,… Je kan het zo gek niet bedenken.

Foto Unsplash

Hechtingsplan

Een bevalling, dat valt niet te plannen. Toch kan je in grote lijnen aangeven hoe jij als toekomstige mama de bevalling voor ogen hebt. Deze info verzamel je in een overzichtelijk bevalplan. Een trend in 2022? Een hechtingsplan, een soort bevalplan 2.0. Hierin bundel je al je wensen op het gebied van de toekomstige band met je baby. Een fijn draaiboek voor de verloskundige en kraamverzorgster, zodat iedereen op de hoogte is van je gewenste hechting met je kind. Hoe minder stress een baby ervaart in en uit de buik, hoe makkelijker het hechtingsproces verloopt.

2. Tijdens de bevalling

Thuis bevallen

De thuisbeval-cultuur is terug van weggeweest. De reden? De onzekere tijden van de afgelopen 18 maanden. Thuis geniet je als mommy to be van een vertrouwde omgeving. Geen ingewikkelde ziekenhuisregeltjes en besmettingsgevaar. In intieme kring ontspan je bovendien makkelijker. Opgelet: thuis bevallen is enkel toegestaan bij gebrek aan medische indicatie en als de kans op complicaties klein is. Safety first!

Bevallingsbad

Ook het bevallingsbad maakt in 2022 zijn comeback. Volkomen begrijpelijk, als je kijkt naar de voordelen: het warme water werkt pijnstillend, bewegen gaat makkelijker en de kans op inscheuren verkleint. Bovendien heeft ook de baby baat bij een waterbevalling. Zo geniet de pasgeboren spruit van een rustigere overgang vanuit de baarmoeder. Een bevallingsbad kan je huren voor een bevalling in eigen huis. Maar tegenwoordig zijn ook steeds meer verloskamers in ziekenhuizen ingericht met een bevallingsbad.

Bevallen met een doula

Een doula is een ervaren zwangerschaps- en/of bevallingscoach die ondersteuning biedt op fysiek, emotioneel en mentaal gebied. Meer en meer toekomstige moeders kiezen ervoor om te bevallen met een doula. Waarom? Mentaal welzijn krijgt (terecht!) steeds meer plek op de voorgrond. Een doula bouwt een vertrouwensband op met de mama in spe en staat los van het medisch beleid. In 2022 is ook de postnatale doula in opmars.

Foto Unsplash

Een geboortefotograaf

Een geboortefotograaf onder de arm nemen is een absolute bevallingstrend voor komend jaar. In 2021 was dit niet altijd mogelijk vanwege de coronamaatregelen. Geen zorgen, deze hype zet zich zeker en vast voort in 2022. Niets mooiers dan de eerste momenten als kersverse moeder en vader. Een roes van babyliefde overspoelt, waardoor je als toekomstige ouder vaak geen focus hebt voor foto’s. Gelukkig kan een geboortefotograaf deze onvergetelijke momenten wél vereeuwigen.

Natuurlijke pijnbestrijding

Een geboorte, da’s niet altijd rozengeur en maneschijn. Hoeveel pijn je als vrouw ervaart tijdens de bevalling, hangt af van je eigen pijngrens en verschilt van geboorte tot geboorte. Steeds meer vrouwen neigen naar natuurlijke pijnbestrijding, zoals TENS (Transcutane Elektrische Neurosimulatie), ook in 2022. Tijdens deze techniek krijgt de zwangere vrouw plakkertjes op haar huid gekleefd die zeer kleine elektroshocks produceren. Hierdoor maakt het lichaam van nature endorfine aan. Dit gelukshormoon heeft een verzachtend effect.

3. Na de bevalling

Duurzaamheid

Zorg dragen voor het milieu is belangrijk, we weten het allemaal. Duurzaamheid zal volgend jaar een grote trend blijven, ook na de bevalling. Want vroeg begonnen is half gewonnen. Plantjes als geboortegeschenk? Of doopsuiker in kartonnen doosjes, glazen buisjes of jute zakjes? Het kan allemaal! Ouders kiezen ook steeds meer voor een tweedehands geboortelijst met hergebruikte en eerlijke kinderspullen. Een andere toffe ecotrend is de greenkit: de ecologische variant op de roze of blauwe doos. De greenkit bevat tips voor jonge ouders rond duurzaamheid, ecologische alternatieven en milieuvriendelijke geboortekaartjes. Ook wasbare luiers blijven erg in trek.

DIY geboortegeschenk

In dezelfde trend van duurzaamheid ligt het DIY (Do It Yourself) geboortegeschenk. Ouders buigen zich al maanden op voorhand over het meest originele geboortegeschenk. DIY is helemaal hot! Creativiteit zal nog meer zegevieren in 2022. Leuke handzeepjes, gepersonaliseerde flesjes gin, origineel snoepgoed, noem maar op. Elke baby is uniek en dat zetten we maar al te graag in de verf. Een zelfgekozen thema geeft het DIY geboortegeschenk een extra persoonlijke touch.