Bestel ijsjes voor... je hond

Op 26 augustus is het International Dog Day, dé dag om je geliefde furry friend eens goed te verwennen. Om die dag alvast feestelijk in te zetten kan je vanaf dan voor het eerst op Deliveroo snacks bestellen... voor je hond! In samenwerking met Smoofl kan je de meest paw-tastische ijsjes klaarmaken voor jouw favoriete viervoeter.

Dog moms & dads, zet jullie schrap want het is tijd voor een hondenfeestje! Op donderdag 26 augustus is het International Dog Day, het perfecte excuus om je trouwe viervoeter eens goed in de watten te leggen. En hoe verwen je je hond beter dan met een lekkere hondensnack?

Aardbei of pindakaas?

Daarom verkoopt Deliveroo in samenwerking met Smoofl een starterskit voor hondenijsjes. Je moet dus wel nog zelf de handen uit de mouwen steken. Met de kit kan je zestien hondenijsjes maken. In je pakket vind je 20 eetbare joysticks, een vorm om de ijsjes te maken en twee smaken: aardbei voor de zoetebekken en pindakaas voor de hartige smuller.