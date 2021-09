Ben jij zot van zoet? Tarte à Moi zoekt nieuw baktalent

Of je meer houdt van zoet of zout is erg persoonlijk. Terwijl de één elke avond snakt naar een zoute snack, begint de ander spontaan te kwijlen bij de gedachte aan een dessert waar je tanden allesbehalve blij van worden. Als jij - net als wij - behoort tot die laatste groep, zou je zomaar eens de nieuwste Tarte à Moi-ambassadeur kunnen worden.

Je kent de gebakjes van Tarte à Moi hoogstwaarschijnlijk wel. Het Belgische patisseriemerk is onder andere te vinden bij Delhaize en is een waar culinair hoogstandje in vergelijking met de meeste doorsnee supermarkttaarten.

Proeven maar!

Het merk komt geregeld met nieuwe smaken én nieuwe initiatieven en dat is ook nu weer het geval. Tarte à Moi is namelijk op zoek naar ambassadeurs. Of je nu een kei bent in de keuken of gewoon héél graag taartjes eet, maakt eigenlijk niet veel uit. Als ambassadeur krijg je als één van de eersten de nieuwe gerechten te proeven, mag je meebeslissen over recepten en mag je deelnemen aan exlusieve evenementen. In ruil draag je bij aan het sociale mediaprofiel van Tarte à Moi, waarbij van je verwacht wordt dat je vrienden, collega’s en familie overtuigt van Tarte à Moi.

Interesse? Je kandidaat stellen kan nog tot 10 oktober op de website.