Ben jij volgens TikTok een ‘beige vlag’ op datingsapps? (video)

Heb jij een uitgesproken mening over ananas op pizza op je datingsprofiel staan? Of ben je helemaal weg van spreadsheets? Dan kan het wel eens goed zijn dat je online overkomt als een grijze muis. TikTokker Caitlin MacPhail legt uit waar je op moet letten om niet tussen de massa te verdwijnen.

Iedereen kent de zogenaamde ‘red flags’ wel: signalen dat een persoon echt niet uit te staan is, of totaal niet bij jou past. Maar sinds kort verovert een variant hierop het internet, bedacht door de Australische TikTokker Caitlin MacPhail. Zij bedacht de term ‘beige flags’. Dat zijn signalen dat jouw datingsprofiel eigenlijk ronduit saai is, en dus dat een eventuele date ook geen spannende ervaring zal worden.

‘Freak in the sheets’

Wat zijn dan die zogenoemde ‘beige flags’ waar MacPhail het over heeft? Een quote gebruiken uit een superbekende serie zoals ‘Friends’ of ‘The Office’ kan wijzen op weinig creativiteit, maar ook je grote liefde uiten voor Excel of spreadsheets is een no-go. Laat die ‘freak in the sheets’ dus al maar vallen. Mocht je een sterke mening verkondigen over ananas op pizza, of koriander, ben je ook al snel een grijze muis. «Omdat het ten eerste écht onbelangrijk is, maar vooral ook omdat zoveel mensen er over bezig zijn dat het niet meer uniek is», zegt Caitlin aan Het Laatste Nieuws.

«Ook als je puppy’s moet gebruiken om je gebrek aan persoonlijkheid te verbergen, krijg je direct een beige vlag», aldus de TikTokker die op haar kanaal allerlei profielen beoordeelt op tekenen van saaiheid. Dat doet ze aan de hand van een heus ratingsysteem. Drie ‘beige flags’ en het profiel is onherroepelijk afgekeurd.

«Het werd een saaie bedoening»

MacPhail merkte op dat ze steeds dezelfde soort profielen tegenkwam op datingsapps. «Ik zag dat iedereen daar op elkaar leek, ik zag steeds weer dezelfde omschrijving met dezelfde foto’s. Ik vond het maar een saaie bedoening. Een beetje … beige», vertelt ze. Maar gelukkig heeft ze ook enkele constructieve tips voor iedereen die zich nu een beetje beige voelt.

Zo helpt het enorm om te beginnen met een selfie waar je duidelijk opstaat, en geen groepsfoto’s te tonen. Wie jij bent, moet geen spelletje ‘Wie is het?’ worden. Ook foto’s waaruit blijkt dat je meer leuk vindt dan enkel ‘Iets gaan drinken met mijn vrienden’ kan je profiel een welkome boost geven. Maar bovenal is creativiteit het sleutelwoord. ‘Ik hou van lekker eten’ is bijvoorbeeld totaal verkeerd, want zeg nu zelf: wie houdt er niet van lekker eten? Ga dus op zoek naar wat jou uniek maakt, en speel dat uit.