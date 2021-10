Ben je thuis vaak moe of kun je je niet concentreren? Dat kan hieraan liggen

Ook ademhalingsproblemen kunnen met een slechte luchtkwaliteit in verband gebracht worden. Toch is dat nog niet bij veel mensen bekend. Want waar er veel aandacht is voor de luchtkwaliteit buiten, blijft het bewustzijn voor het binnenklimaat beperkt. Zelfs in coronatijden, toen we vaak te horen kregen dat goede ventilatie binnen belangrijk is. Van de Nederlanders heeft 40 procent zich hier nooit in verdiept. Metro Nederland legt uit waarom het wél slim is om dat een keer te doen.

Risico’s niet gekend

Veel mensen zijn bezig met hun gezondheid, al helemaal sinds corona. We zorgen dat we voldoende bewegen en gezond eten. Toch lijkt het verbeteren van het binnenklimaat nog niet bovenaan de prioriteitenlijst te staan. Er is over het algemeen ook maar weinig kennis over. Slechts 12 procent van de ondervraagden weet dat kinderen in woningen waar op gas wordt gekookt, 20 procent meer risico lopen op longklachten dan in huizen waarin bijvoorbeeld elektrisch wordt gekookt. En wist je dat de concentratie fijnstof in huis direct na het bakken en braden vier keer zo hoog kan zijn dan tijdens een dag met smog in Beijing?

Ruim de helft (58 procent) heeft geen idee. Toch geven de respondenten hun binnenklimaat gemiddeld een 7. Tegelijkertijd voldoet één op de zeven woningen niet aan de WHO-adviesnorm (2005) voor een gezond binnenklimaat. «Het kennisniveau is nog niet op peil en toch zijn Nederlanders best tevreden over de lucht in huis. Dat is wel reden tot zorg», legt Piet Jacobs, senior onderzoeker bij TNO uit. «Onbekend maakt wellicht onbemind. Hoewel kleine aanpassingen in huis heel veel kunnen doen voor onze gezondheid.»

Gezond Wonen Check

Volgens Sitske Mauritsz, directeur Hypotheken & Consumptief Krediet, begint het allemaal bij bewustwording. Wat is een gezond huis, wat kan er beter? Meer kennis leidt bovendien tot meer actie, blijkt uit het onderzoek van Nationale-Nederlanden. Na confrontatie met verschillende feiten nam de actiebereidheid van respondenten met zo’n 52 procent toe. «We willen graag helpen om op een makkelijke manier de luchtkwaliteit te verbeteren. Het hoeft niet meteen ingrijpend of kostbaar te zijn», vertelt Maurits.

Om de luchtkwaliteit in huis te verbeteren zijn er al een paar kleine dingen die je kan doen. Gebruik je afzuigkap goed, bijvoorbeeld. Kookluchtjes vind je misschien niet erg, maar een concentratie aan fijnstof die binnen veel hoger wordt dan in de buitenlucht, is wat minder prettig. En ventileer je slaapkamer beter door simpelweg ‘s nachts een raam open te houden. Dat zorgt ervoor dat je de dag erna geen productiviteitsverlies hebt. «Of betere filters in het ventilatiesysteem», licht Maurits verder toe. «De optelsom van kleine verbeteringen helpt al.»