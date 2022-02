Belgisch merk brengt hondenbrokjes op basis van insecten op de markt

Bazoef is het eerste merk van kwaliteitsbrokken op basis van insecten, die in België worden gemaakt. De naam is Brussels voor gulzigaard, schrokop of lekkerbek: een verwijzing naar je hond wanneer hij een grote schotel met insectenhondenbrokken voorgeschoteld krijgt. Want honden gedragen zich nu eenmaal graag zoals hun baasje. Insecten zijn al een tijdje in ons eigen bord terug te vinden. Een idee dat van andere continenten kwam overwaaien en dat wereldwijd steeds meer ingang vindt. En nu introduceert Bazoef ze ook in de voerbak van onze honden. Met als doel de milieuvoetafdruk van de dieren te verkleinen en hun welzijn te verhogen.

Het lijkt misschien wat vreemd om je hond insecten te eten te geven, maar ze zijn een bron van dierlijke eiwitten zoals alle andere. Het voedingspatroon van je hond zal er dus niet helemaal door veranderen. Het blijft een omnivoor dieet, maar dan gewoon met een andere bron van dierlijke eiwitten.

Meelwormen

Bazoef koos voor het ‘clean label’, een recept dat alleen bevat wat noodzakelijk en goed voor de gezondheid is en dat duidelijk en begrijpelijk is voor de koper. Deze transparantie is essentieel bij de overgang naar kwaliteitsvollere voeding. Het gedroogde insecteneiwit is afkomstig van meelwormen, die in Frankrijk worden gekweekt. Eiwitten zijn essentieel, omdat ze de voornaamste componenten van de structuren van alle lichaamscellen vormen.

Bazoef vulde het recept vervolgens aan met naakte haver. Dit graan heeft als voordeel dat het rijk is aan vezels en tegelijk koolhydraten, en dus energie, verschaft. Verder zit er ook witte rijst in voor de vorm en consistentie en verschillende gedroogde groenten en fruit voor extra vezels die de darmtransit bevorderen. En voor de vlotte vertering zitten er twee soorten prebiotica in het recept van Bazoef en wat veenbes om urineweginfecties te voorkomen.

Helemaal groen en lokaal

Vanuit diezelfde optiek heeft Bazoef ook de verpakking zorgvuldig uitgekozen. De zakken zijn gemaakt van volledig recycleerbare LDPE-plastic. En ze zijn herbruikbaar. Je kunt er dus je in bulk gekochte hondenbrokken in stoppen, wat bovendien een uitstekende houdbaarheid garandeert.

Bazoef wordt tot slot geproduceerd in Gent. Voor het merk was het een evidente keuze om samen te werken met lokale leveranciers en te garanderen dat hun hondenbrokken ‘made in Belgium’ zijn.

Bazoef is verkrijgbaar in bio- en bulkwinkels, in gespecialiseerde dierenwinkels, bij dierenartsen en via de webshop die een voordelige abonnementsformule aanbiedt.