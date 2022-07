BELGIË. De mooiste treinreizen van Wallonië

In tijden van klimaatcrisis zijn treinreizen bezig aan een comeback. Want zeg nu zelf, gaat er iets boven lokaal reizen met een van de minst vervuilende vervoermiddelen? België heeft tal van routes met adembenemende landschappen. Slow reizen en veel zien!

Websites zoals Railtrip.travel, Wallonie.travel of Belgiantrain.be geven je volop ideeën en helpen je je treinreis te plannen. Wij hebben er enkele uitgepikt.

Lijn 43, tussen Jemelle en Rivage

Deze route, geklasseerd als een van de mooiste van Europa, slingert langs de Ourthe door de Famenne. Dat kan in één keer, genietend van het landschap door het raam, of met tussenstops om te wandelen of te fietsen. Onderweg passeer je enkele van de mooiste dorpjes van Wallonië en verschillende brouwerijen. Je kan ook de grot van Comblain bezoeken en de toeristische tram van de Aisne nemen. Een vol programma!

Lijn 130A, tussen Charleroi en Erquelinnes

Verandering van omgeving gegarandeerd, tijdens deze korte tocht van 40 minuten langs de Samber tot aan de Franse grens. Op minder dan een uur tijd spot je de industriële sfeer van Charleroi, de middeleeuwse charme van Thuin en de natuurlijke rijkdommen van Erquelinnes. Vergeet niet even te stoppen bij de abdij van Aulne voor een lekker biertje (en een bezoek aan de abdij). Fietsliefhebbers kunnen de RAVeL nemen tot in Erquelinnes.

Lijn 37, tussen Spa en Verviers

Vanuit Spa, waar je kan genieten van de thermen en wandelingen in de omgeving, reis je verder naar Theux voor een bezoek aan het kasteel van Franchimont, dat dateert uit de 11e eeuw. Tot slot passeer je het mooie station van Pepinster (met zijn glazen dak) voor je Verviers bereikt.

Lijn 166, tussen Namen en Paliseul

Anderhalf uur lang volgt deze spoorlijn langs de Maas prachtige, ruige valleien. Je passeert het viaduct van Anseremme en talrijke bruggen over de Lesse. Via verschillende GR-paden kunnen wandelaars ook tussen twee stations door het bos wandelen.

Lijn 132, tussen Mariembourg en Treignes

Maak een ritje met een echte stoomtrein op het einde van lijn 132 en ontdek de Viroin-vallei. Je rijdt door het natuurpark Viroin-Hermeton en wordt overrompeld door de vele pittoreske landschappen. De route loopt door verschillende dorpen, waaronder Vierves, een van de ‘Mooiste Dorpen van Wallonië’. En waarom aan het eind van deze trip niet even stoppen bij het museum van de Stoomtrein der Drie Valleien in Treignes?

Lijn van de Bocq-vallei

Deze treinroute dompelt je onder in het hart van Wallonië. Gedurende anderhalf uur reis je - met commentaar van een gids - in een authentieke panoramische treinwagon uit de jaren 1950 door de Bocq-vallei met haar mooie kastelen. De tocht begint bij het station van Spontin en voert je naar Ciney alvorens terug te keren naar Spontin. De route gaat verder naar Bauche en eindigt in het vertrekpunt. Een prachtige reis naar het verleden!

Op stap met de Groene Halte

Je houdt van treinen maar strekt ook graag de benen? Wel, dankzij Groene Halte is het heel makkelijk om een treinreis te combineren met een mooie wandeling. Je hoeft zelfs niet terug te keren naar je vertrekpunt. Veel handiger dan wanneer je met de auto reist... De wandelingen zijn zo uitgestippeld dat er minstens om het uur een trein aankomt op je vertrek- en eindpunt, zelfs in het weekend. Bovendien vind je aan het eind van de wandeling vaak een plek om iets te drinken en te eten. Elke 'groene halte' is aangeduid door een specifieke bewegwijzering in het NMBSstation. En op een (betalende) stafkaart worden de routes, de bezienswaardigheden en de toeristische plekken (restaurants, gîtes...) in de omgeving gedetailleerd beschreven. Er zijn al meer dan 50 Groene Halte-wandelingen in België.

Meer info op www.groenehalte.be