Belg snakt naar vakantie, maar corona blijft spelbreker

Ook in 2021 mikt de Belg op meerdere vakanties per jaar. Dat blijkt uit de vakantiebarometer van Touring reisbijstand. 65 procent wil op reis naar het buitenland, 45 procent wil in eigen land een vakantie doorbrengen. Meer dan vier op de tien reizigers laten hun vakantieplannen afhangen van de vaccinaties.